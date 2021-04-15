Власти США ввели новые санкции против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Президент США Джо Байден объявил о введении режима ЧС в связи с «вредоносными действиями» России.

Кремль заявил о невозможности встречи Путина и Байдена в ближайшее время.

Директор ЦРУ США Уильям Бернз допускает военное вторжение России на территорию Украины в связи со стягиванием Кремлем войск к границам государства.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Байден призвали РФ отвести войска от украинской границы.

Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять ее в НАТО, иначе на повестку дня выйдет вопрос восстановления ядерного статуса.

В Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 16427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Правительство приняло проект постановления, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществление мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины рассматривалась ситуация с безопасностью в Донбассе и вопросы внедрения новых ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц.