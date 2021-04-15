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Президент США Джо Байден объявил о введении режима ЧС в связи с «вредоносными действиями» России, говорится в опубликованном в четверг Белым домом документе.

«Я, президент США Джо Байден, считаю, что указанная вредоносная деятельность властей России, в частности усилия по подрыву проведения свободных и честных выборов в США, (...) представляют необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономики США», - говорится в указе американского лидера.

«Поэтому я объявляю национальный режим ЧС, чтобы справиться с этой угрозой», - отмечается в нем, передает Интерфакс.

В США введение подобных режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он посчитает это необходимым, может Конгресс.

В настоящее время в США действуют более 30 подобных режимов ЧС.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.
ForUm

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