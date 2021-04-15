Встречу президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена невозможно организовать в кратчайшие сроки, вопрос находится на стадии изучения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у Пескова спросили про заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне сказал, что Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели», передает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о двусторонней встрече или Климатическом саммите, который будет проводиться по инициативе США, Песков сказал: «Нет, двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Это первое. И второе - конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю Климатическом саммите».

Пресс-секретарь президента заметил, что вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите также находится в стадии обсуждения.

«Нет, пока обсуждается, находится в стадии обсуждения», - сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли соответствующее решение.

Отвечая на дополнительный вопрос, будет ли решение зависеть от того, примут ли США новые санкции в отношении РФ в четверг, он сказал: «Все будет зависеть от того решения, которое примет глава государства».

Песков отметил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встречи Путина и Байдена.

«То, что, скажем так, обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, это однозначно», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Помешает или не помешает (саммиту), это будет решение президентов», - отметил он.

По словам Пескова, Байден уже сделал предложение встретиться, поэтому далее предстоит принять решение президенту РФ.