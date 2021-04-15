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Директор ЦРУ США Уильям Бернз допускает военное вторжение России на территорию Украины в связи со стягиванием Кремлем войск к границам государства.

Об этом он заявил во время слушания «Мировые угрозы» в комитете по разведке Сената США, сообщает Голос Америки.

«Думаю, очевидно, российское стягивание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса представляют серьезную обеспокоенность. Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений», – ответил он на вопрос о мотивах Путина в эскалации ситуации на Донбассе.

Бернз также отметил, что новые маневры войск могут быть направлены на «попытки запугать украинскую власть и отправить сигнал Соединенным Штатам».

Директор ЦРУ отметил, что целью звонка Байдена к Путину стало, в частности, выражение серьезного беспокойства действиями Кремля.

Похожие опасения озвучил также директор Разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, генерал-лейтенант Скотт Берриер. Он отметил, что Россия сейчас имеет несколько вариантов действий – «осуществить точечную атаку в любой момент».

«Мы не знаем (их) намерения сейчас», – добавил генерал-лейтенант.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

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