Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден во время телефонных переговоров обсудили обострение на Донбассе.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает УНИАН.

«Канцлер и президент подчеркнули значение тесной координации и сотрудничества. Еще одной темой была ситуация на востоке Украины», - сказано в сообщении.

Собеседники обменялись мнениями относительно событий на востоке Украины и призвали Россию отвести войска от украинской границы, чтобы снизить эскалацию ситуации.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.