На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля рассматривалась ситуация с безопасностью в Донбассе и вопросы внедрения новых ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц.

Сегодня в повестке дня заседания СНБО было семь вопросов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Главный из них, который рассматривался в тайном режиме, касался ситуации на востоке страны.

Президент также рассказал, что вопрос Донбасса будет одним из главных во время его визита во Францию ​​в пятницу.

«Некоторые детали я хочу обсудить завтра лично. И это – главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», - сообщил Зеленский.

По словам главы государства, после его встречи с французским коллегой в формате один на один состоится встреча с помощью видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Важная встреча. Пока у нас такой Нормандский формат», - резюмировал президент.

Вторым вопросом Совет национальной безопасности и обороны рассматривал введение новых персональных санкций в отношении контрабандистов.

«Применяться санкции будут в отношении 12 человек - физических и юридических лиц. И это тоже не финал. За эти 30 лет у нас – просто пласт контрабандистов. Такое ощущение, что это – как отдельная профессия. Но государство не делало такое государственный заказ», - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас Служба безопасности Украины, в частности, выясняет гражданство этих лиц и наличие у них паспортов других государств.

Также СНБО рассмотрел несколько экономических вопросов. В частности, Зеленский сообщил, что предложил Совету нацбезопасности и ОП в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект об олигархах.

«Такого у нас в Украине не было. Считаю, что сегодня это один из приоритетов - разработать базовый законопроект о статусе олигарха в нашей стране: что будет с такими людьми, какие будут внедряться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов. Потому что мы поддерживаем большой бизнес, любой бизнес в Украине. А влияние олигархов на Украину – на выборы, на экономику, на законы, на Верховную Раду - этого допустить больше нельзя», - подчеркнул президент.