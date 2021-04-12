Сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.

Об этом Тупицкий заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Пришел для дачи объяснений судьям для принятия решения. Мы можем пройти? Нет? Вы срываете тогда заседание. Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания, оно опубликовано в прессе. Все знают об этом. Вы срываете заседание», - заявил он.

Охрана Тупицкого не пропустила, несмотря на то, что он заявлял, что на заседании должно быть тайное голосование относительно его отставки, и он хочет дать объяснения.

Он сказал, что если его не пускают, то он и дальше «остается судьей и главой КС». После этого он уехал.

Интерфакс-Украина со ссылкой на источник сообщил, что Конституционный суд не собрался 12 апреля на спецзаседание, на котором должны были рассмотреть вопрос об увольнении с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.

По словам собеседника, спецзаседание не состоялось из-за отсутствия судей. Других подробностей он не сообщил.

Как сообщал ForUm, 29 марта Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда на 12 апреля из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.

29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

А 26 февраля продлил срок отстранения на один месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Соответствующий указ «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 «О назначении Касминина судьей Конституционного суда».