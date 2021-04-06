Контрольные проверки боеготовности за зимний период обучения начались в органах военного управления, соединениях и воинских частях вооруженных сил РФ.

Как передает УНИАН, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В соответствии с планом подготовки вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», - сказал Шойгу.

По данным российского военного ведомства, всего в течение апреля будет проведено 4 тысячи 48 учений, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне. Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Курильских островов, крайнего Севера и на Камчатке.



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