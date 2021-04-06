По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в частности, за счет усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Также сообщается, что с начала апреля осуществляется доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа ВС РФ за счет прибытия в командировку личного состава на неопределенный срок из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов ВС РФ. «Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими», – говорится в сообщении.

«В то же время в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами растет количество безвозвратных и санитарных потерь среди российских оккупантов. Так, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских военнослужащих и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, которые хранились с нарушением мер безопасности», – подчеркнули в ГУР.

Напомним, по данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.