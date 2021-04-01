Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, говорится на сайте ведомства, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, почему Европейское командование армии США повысило уровень боевой готовности до максимального Кирби заявил, что ведомство обеспокоено эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

«Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения режима прекращения огня в июле 2020 года, гибель четверых и ранение еще двух украинских военных 26 марта», - сказал Кирби.

По его словам, дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.

«Кроме того, нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины», - отметил представитель Пентагона.

Кирби также сказал, что США обсуждают опасения по поводу роста напряженности и нарушений режима прекращения огня, а также региональной напряженности с союзниками по НАТО.

Пресс-секретарь Пентагона напомнил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в понедельник общался с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. «Салливан подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России», - подчеркнул Кирби.

Отвечая на вопрос, есть ли беспокойство по поводу подготовки России к новому вторжению в Украину Кирби отметил: «Очевидно, мы не хотим больше видеть нарушений на территории Украины. Но я не собираюсь обсуждать разведку».

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по крымскому мосту.