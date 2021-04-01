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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24» в четверг, передает Укринформ.

«У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос («пасхального перемирия. - Ред.) поднимем, как и положено, потому что Пасха. Люди будут больше ходить на могилы, они будут ходить по территории, поэтому надо больше думать о разминировании, контроле», - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации также выразил обеспокоенность временностью такого перемирия.

«Пасха проходит - и снова война. Я говорю, чтобы мы приняли такие решения, такие шаги, которые обеспечивают прекращение огня. Это первый шаг. А когда это будет решено, то будут решаться политические, оборонные и другие вопросы. Таким образом мы будем двигаться вперед к миру», - подчеркнул политик.

Кравчук добавил, что Президент Владимир Зеленский готов к встрече с другими лидерами Нормандской четверки - как совместной, так и с каждым отдельно - для прекращения огня.

Как ранее сообщал ForUm, российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала инициативу председатель украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня.
ForUm

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