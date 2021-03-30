Нацистскую символику на здание Офиса президента нанесли уже после окончания акции протеста против заключения Сергея Стерненко, правоохранители установили личность нарушителя.

Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, выступая в парламенте 30 марта, передает Украинская правда.

«Относительно свастики на стене Офиса президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23.35. Мы установили это лицо. Не буду раскрывать детали, пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы», - заявил он.

Отчитываясь в Верховной Раде, Клименко изложил версию полиции о событиях 20 марта 2021 года на Банковой.

Председатель НПУ уверяет, что правоохранителей на месте было достаточно и они мол, могли вмешаться достаточно быстро. Но было принято решение 2не попасть на крючок манипуляций и провокаций».

По словам Клименко, провокаторы имели целью показать на весь мир, как власть якобы нарушит конституционное право граждан на мирный протест, но правоохранители «поломали их планы», и не допустили столкновений и кровопролития.

По предварительным подсчетам НПУ, митингующие использовали более сотни файеров, более 80 петард, несколько десятков баллончиков и бутылок с краской, 15 салютных установок.

Клименко говорит, что по подсчетам правоохранителей, участие в акции протеста приняли 1500 человек, 5% из них совершали активные агрессивные действия.

Полицией начато досудебное расследование по 4 статьям Уголовного кодекса. Подозрение сообщено на данный момент 7 лицам.

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Позже поврежденная в ходе акции дверь появилась в эфире телеканала «1+1».