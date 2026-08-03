Буданов оцінив перспективи Росії у війні та розповів про подальші дії України

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що повномасштабна війна проти України для Росії фактично зайшла у глухий кут, а сподівання Кремля досягти своїх цілей воєнним шляхом є хибними. Водночас він наголосив, що Україна продовжуватиме операції впливу на РФ, спрямовані на наближення завершення війни.

Про це Буданов сказав під час спілкування з журналістами на полях щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України в Києві.

За його словами, російське керівництво й надалі вірить, що може реалізувати свої плани військовим шляхом, однак перебіг війни свідчить про протилежне.

«Поки що ми бачимо, що вони вірять у те, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки це доводять. Війна по суті для них у глухому куті. Так, є бойові дії, є просування з обох сторін, але стратегічно вона давно зайшла в глухий кут», — зазначив Буданов.

Він також прокоментував подальші дії України після завершення 40-денної операції впливу на Росію, про яку раніше повідомляв президент Володимир Зеленський.

«Продовжувати будемо. Не чіпляйтеся за ці всі аргументи: 40, 50, 100 чи 15 днів. Головне — результат. Не настільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше — з чим із нього вийти. Щоб вийти з потрібним результатом, ми маємо бути сильними», — наголосив очільник ОПУ.

25 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що затвердив проведення Службою безпеки України 40-денної операції впливу на Росію з метою спонукати її до завершення війни. 4 серпня спливає 40-денний термін, про який раніше говорив голова держави.

Кирило Буданов неодноразово робив публічні заяви щодо перебігу війни та деокупації українських територій. Зокрема, у 2022 році він висловив упевненість, що українці питимуть каву в Ялті після звільнення Криму від російської окупації. Згодом ця фраза стала однією з найвідоміших цитат очільника ГУР, однак півострів досі залишається під російською окупацією.