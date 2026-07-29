Офіс президента просить перевірити підстави для відкриття справи проти Лукашенка

Офіс президента України звернувся до Офісу генерального прокурора з проханням перевірити, чи існують правові підстави для відкриття кримінального провадження проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, відповідне звернення до генерального прокурора Руслана Кравченка було підготовлене після отримання заяви від Білоруського демократичного форуму — опозиційної організації, що діє за межами Білорусі.

Ще у травні представники форуму закликали президента України Володимира Зеленського ініціювати притягнення Лукашенка до відповідальности за воєнні злочини, геноцид і державний тероризм. На їхню думку, білоруський правитель сприяв російській агресії проти України та може бути причетним до примусового вивезення щонайменше 2442 українських дітей на територію Білорусі. Як зазначається, ці дані ґрунтуються на дослідженнях Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії.

28 липня заступник керівника Офісу президента Олег Татаров повідомив представникам форуму, що їхнє звернення вже передано до Генеральної прокуратури. Тепер правоохоронні органи мають проаналізувати викладені факти та визначити, чи є достатні підстави для початку кримінального розслідування.

Reuters зазначає, що перспективи судового розгляду справи проти Лукашенка в Україні наразі залишаються малоймовірними. Водночас відкриття кримінального провадження може посилити міжнародний тиск на режим у Мінську та створити для білоруського правителя додаткові юридичні наслідки.

Генеральний секретар Білоруського демократичного форуму Дмитро Болкунець заявив, що відкриття такої справи стало б важливим кроком на шляху до притягнення Лукашенка до відповідальності за дії, пов'язані з війною проти України, та відновлення справедливості.