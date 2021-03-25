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Суд отправил под круглосуточный домашний арест Евгения Строканя, подозреваемого в хулиганстве во время митинга под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко.

Об этом сообщила Украинская правда.

24 марта в 16:00 должны были слушаться три дела. Однако избрание меры пресечения не начали вовремя.

Вечером Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Заседание по Алексею Белковскому и лидеру движения «Гонор» Сергею Филимонову перенесли на 25 марта.

Евгений Строкань – боец батальона «Айдар» и «ОУН», глава ветерано-националистической группировки «Неизвестный Патриот». Был участником многих решающих боев, во время которых получил ранения.

В среду вечером адвокат Маси Найем сообщил, что Роману Ратушному вручают подозрение.

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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