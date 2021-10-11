В Украине обсуждается возможность внести изменения в постановление Кабинета Министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19. Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.

Ситуацию с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, ускорение процесса вакцинации и борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о прививках обсудили участники селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные.

«Это и является подтверждением эффективности вакцинации», - отметил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшую неделю в стране зафиксировано 90079 новых случаев COVID-19, тогда как неделей ранее было обнаружено 64 606 случаев. Таким образом, динамика роста продолжает сохраняться, больше всего больных выявлено в четверг - 16362.

«Возросло количество тестирований. На прошлой неделе сделано 310 тыс. ПЦР-тестов, 285 тыс. экспресс-тестов и 60 тыс. ИФА-тестов. За прошедшую неделю проведено 721 тыс. прививок», - рассказал глава правительства.

Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило президенту о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID сертификатов. Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.

Зеленский еще раз подчеркнул необходимость разъяснительной работы в отношении всех мероприятий, в частности ограничений, которые будут вводиться, и популяризации вакцинации среди Украинских с помощью масштабной информационной кампании.

Ляшко во время совещания также рассказал о внедрении электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock, которая будет предоставлять информацию о наличии тех или иных лекарств в отечественных больницах. Президент попросил присоединиться к процессу вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы ускорить запуск этой системы.