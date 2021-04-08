Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко предложил перевести органы центральной власти на дистанционную работу и вернуть полученные ими 81 тыс. спецпропусков, сообщает Укринформ.

«Я бы предложил центральным органам исполнительной власти вернуть 81 тыс. спецпропусков, которые ими были получены. Я считаю, за эти 81 тыс. мы точно обеспечим всех медработников. А центральные органы исполнительной власти, пожалуй, есть смысл перевести на дистанционную работу и прислушиваться к тем рекомендациям, которые дает Минздрав, если они не прислушиваются к рекомендациям местных властей», - сказал Бондаренко.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что власти Киева не справились с задачей обеспечения спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры.