Действия иранской стороны не способствуют усилению доверия к расследованию крушения самолета МАУ. Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«Буквально с первых дней трагедии украинские следователи вышли на контакт с иранскими коллегами. И направили запросы о международно-правовой помощи. В то же время, к сожалению, ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования.

Мы неоднократно отмечали в наших переговорах с Ираном, что Украина, как и все цивилизованное международное сообщество, заинтересована в прозрачности этого процесса. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения», — сказал он.

По словам Енина, Иран скрывает информацию от украинской стороны.

«Более того, нам до сих пор отказываются назвать имена тех лиц, которые находятся под подозрением, или в отношении которых в ближайшее время будет направлено обвинительное заключение в суд. Ссылка идет на военную тайну. Безусловно, закрытый характер судебного процесса, а также промедление в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины не способствует усилению доверия к расследованию, которое проводит Иран», — сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

Иранское руководство заявило о готовности выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тыс. долларов.

31 декабря 2020 Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.