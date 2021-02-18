Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что будущий глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен заниматься производством относительно формулы «Роттердам+».

Об этом она сказала во время отчета в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов, сообщает Укринформ.

«Что касается дела «Роттердам+». Дело расследуется детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. Я очень уважаю антикоррупционную инфраструктуру и очень уважаю их независимость. И когда там сроки досудебного следствия или закончены, или остался один день (до их окончания, - ред.)... Простите, я считаю, что этим делом должен заниматься непосредственно новый глава САП, который сможет пересмотреть материалы, пересмотреть процессуальные решения всех и понять, каким образом действовать и как правильно формировать группу (прокуроров по делу - ред.)», - сказала генпрокурор.

По ее словам, ранее Высший антикоррупционный суд дважды ответил на вопрос, можно ли сменять группу прокуроров по делу.

«Поэтому я не хочу никоим образом влиять, с одной стороны, с другой, - нести потом ответственность за те приговоры, которые может вынести суд по этому делу. Это дело (принадлежит - ред.) исключительно антикоррупционной инфраструктуре, я считаю», - заявила генпрокурор.

Как сообщалось, в августе 2020 года прокурор САП Виталий Пономаренко вынес решение о закрытии дела «Роттердам+», поскольку экспертиза Службы безопасности установила отсутствие ущерба. В ноябре ВАКС возобновил следствие по этому делу.

21 января 2021 года стало известно, что прокурор САП Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам+».

27 января 2021 года в НАБУ проинформировали, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу «Роттердам+». НАБУ призвало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров для эффективного и беспристрастного расследования дела.

29 января генпрокурор заявила, что приняла решение о проведении служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Виталия Пономаренко в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве «Роттердам+».

8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам+, подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинено 18,87 млрд грн ущерба.