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Правоохранители изучат материалы международной группы журналистов-расследователей Bellingcat об операции по задержанию «вагнеровцев» в рамках расследования соответствующего уголовного производства.

Об этом в комментарии журналистам заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Укринформ.

«Конечно, все материалы, которые делают журналисты, все проводимые ими расследования нами всегда тщательно изучаются и всегда приобщаются к делам. Поэтому будут изучаться, будут приобщаться», - сказала Венедиктова.

По ее словам, правоохранители находятся в этой теме уже не первый месяц - события относительно «вагнеровцев» начали происходить в июле прошлого года.

«Эти дела были заведены, причем их было несколько, в нескольких различных правоохранительных органах. Затем эти дела объединились и были переданы, в том числе, в ГБР», - сказала глава ОГП.

По информации Венедиктовой, прокуроры дали следователям указания в этих производствах еще летом прошлого года. «Расследование есть и оно проводится», – сказала Венедиктова.

Отвечая на вопрос о вероятности допроса в рамках расследования главы Офиса президента Андрея Ермака, генпрокурор отметила, что об этом лучше спрашивать у ГБР. «Мы достаточно большой перечень допросов прописали в наших прокурорских указаниях», - уточнила она.

Как сообщал ForUm, 17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.
ForUm

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