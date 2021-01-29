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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила провести служебную проверку профессиональной деятельности прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко, который во второй раз закрыл дело по формуле «Роттердам+».

 «Я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В.П. в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве № 52017000000000209 (дело «Роттердам+», — ред.)», — написала она в Facebook.

При этом генпрокурор напомнила, что действиям прокурора САП Виталия Пономаренко, который во второй раз закрыл дело «Роттердам +», суд уже дважды дал оценку.

«И не Печерский районный или Окружной административный, о решении которых так часто любят спорить, а ВАКС, тот самый ВАКС, решение которого не принято критически оценивать, хотя это понятие и не вписывается в рамки правовой дискуссии», — отметила Венедиктова.

Комментируя ситуацию вокруг дела «Роттердам +», она заявила, что не может и не будет «работать судьей апелляционной палаты ВАКС в вопросе отвода прокурора в том или ином деле уже после того, как компетентный суд соответствующие заявления рассмотрел».

«Единственное, чего не хватает в публичных высказываниях отдельных сотрудников правоохранительных органов — это правды. Дело, которое успело стать скандальным, известное как «Роттердам+», было зарегистрировано в ЕРДР 24.03.2017 года, а сегодня за окном — 2021 год. Я призываю всех без исключения участников процесса — объяснить аудитории причину, на основании которой, собственно, в вашем распоряжении осталось 0 или 1, или 2, или сколько дней? Тех дней, необходимых для эффективного расследования. За несколько месяцев до истечения этого срока никому и в голову не пришло задуматься о последствиях? Случайно или специально не пришло? Я утверждаю, что именно проблема, связанная с процессуальными сроками, является ключевой в этом случае. Та проблема, которую и детективам, и прокурорам выгодно замалчивать и совсем не хочется объяснять», — написала генпрокурор.

Как сообщал ForUm, в октябре 2020 ВАКС возобновил следствие по делу «Роттердам+».

Ранее прокурор САП принял решение о закрытии дела поскольку экспертиза Службы безопасности установила отсутствие убытков.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

21 января 2021 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам +».

«Роттердам +» - методика определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, утвержденная в марте 2016 года. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».
ForUm

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