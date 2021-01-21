Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам +», однако Национальное антикоррупционное бюро обжалует это решение.
«Прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам +». НАБУ обжалует это незаконное решение», - сообщается в Twitter бюро.
Как сообщал ForUm, в октябре 2020 ВАКС возобновил следствие по делу Роттердам+.
Ранее прокурор САП принял решение о закрытии дела Роттердам +, поскольку экспертиза Службы безопасности установила отсутствие убытков.
8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.
Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».
Он заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.
Вовка объявили в международный розыск.
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