НАБУ в очередной раз призывает генпрокурора Ирину Венедиктову изменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу «Роттердам +» и, следовательно, обеспечить эффективное расследование одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Доводы НАБУ о недопустимости выбранного способа процессуального поведения старшего группы прокуроров поддержаны и.о. руководителя САП Максимом Грищуком, который 25 января возобновил расследование по делу. Однако изменить старшего группы прокуроров может пока только руководство Офиса генерального прокурора, которое избегает вынесения решения по этому поводу и не предоставляет собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора, тем самым исключая проведение дальнейшего беспристрастного расследования», - заявили в бюро.

Как сообщал ForUm, в октябре 2020 ВАКС возобновил следствие по делу «Роттердам+».

Ранее прокурор САП принял решение о закрытии дела поскольку экспертиза Службы безопасности установила отсутствие убытков.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

21 января 2021 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам +».

«Роттердам +» - методика определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, утвержденная в марте 2016 года. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».