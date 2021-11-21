В течение 2021 года судами вынесено приговоров по делам Майдана как за три предыдущих года вместе, привлечены к ответственности 53 человека.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Фейсбуке.

«2021 стал прорывным в количестве приговоров по делам Майдана – в этом году их столько же, как в предыдущие три вместе. Впервые приговорены к реальному лишению свободы сотрудники столичного «Беркута» за преступления в день разгона студенческого Майдана, который открыл «ящик Пандоры» насилия против участников акций», - отметила она.

Согласно словам Венедиктовой, в этом году привлечены к ответственности 53 человека и это почти на треть больше подозреваемых, чем в прошлом году.

Генпрокурор добавила, что, кроме топ-верхушки руководства страны, следствие вышло на ключевых организаторов среднего звена.

Также она отметила, что в суд отправлены 22 обвинительных акта в отношении 32 человек.

Венедиктова рассказала, что катализатором активности прокуратуры и ДБР среди прочего стал закон о «заочке», снявший коллизии, тормозившие процесс по делам Майдана, фигуранты которых скрываются от следствия. По ее данным, прокуроры получили в 2,5 раза больше разрешений на специальное досудебное расследование.

Она напомнила, что уже раскрыто 1019 преступлений в самые черные дни Революции Достоинства, в настоящее время продолжается расследование в 63 уголовных производствах, охватывающих более 3500 эпизодов.

Также генпрокурор добавила, что в судах слушается 111 дел в отношении 207 обвиняемых.

«Заочно или очно, мы доведем дела Майдана до приговоров для всех – от исполнителей до самых топовых организаторов. Оценка их действий – защита демократии. И такой подход у нас ко всем важным для общества делам: от защиты жизни и здоровья людей до преследования топкоррупционеров», - подытожила Венедиктова.