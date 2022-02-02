Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство в отношении народного депутата Александра Трухина.

«Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ», - написала она в Facebook.

Как сообщал ForUm, журналисты Украинской правды обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность покинуть место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

В МВД заявили, что уголовные производства с участием народных депутатов относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля Трухина исключили из партии.