Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в третий раз не смогли найти, чтобы привести на суд по избранию ему меры пресечения.

«На этот раз детективы снова не нашли его ни по месту регистрации, ни по всем известным местам проживания, ни по месту работы», - сообщил Центр противодействия коррупции.

По данным прокурора САП, глава ОАСК находится в отпуске.

Хотя прошлый раз, 16 февраля, Вовк написал на своей странице в Facebook: «При этом я на рабочем месте и ни в какие прятки не играю».

Прокурор подал новое ходатайство о его повторном принудительном приводе. Судья Бицюк четвертый раз позволил привести Вовка.

«Специально для подозреваемого господина Вовка сообщаем, что следующее заседание назначено в Высшем антикоррупционном суде на 22 февраля в 13:30. Судья Андрей Бицюк. Адрес: Киев, ул.Крещатик, 42А. Зал судебных заседаний номер 5», - отметили в ЦПК.

Как сообщалось, 23 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили лично председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд на 5 января.

3 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Вовка в розыск.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.