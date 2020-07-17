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Национально антикоррупционное бюро сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Об этом сообщается в Twitter НАБУ.

«17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении голове ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам», - говорится в сообщении.

По данным ЦПК, их подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Также отмечается, что это уже второе уголовное дело в отношении судей ОАСК.  

Напомним, ранее в Окружном административном суде Киева заявили о проведении следственно-оперативных мероприятий. Среди озвученных оснований – расследование «дел Майдана».
ForUm

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