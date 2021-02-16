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Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, которого 16 февраля не могли найти детективы НАБУ, заявил, что находится на рабочем месте.

«Сегодня, оказывается, меня тоже кто-то где-то искал и снова не нашел, о чем я узнал из телеграмм-каналов, которые пропогируют «работу» НАБУ. При этом я на рабочем месте и ни в какие тайники не играю. Но, очевидно, НАБУ хотелось найти не меня, а громкие заголовки», - написал он в Facebook.

Напомним, сегодня, 16 февраля, глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк вновь не доставлен в Высший антикоррупционый суд для избрания ему меры пресечения.
ForUm

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