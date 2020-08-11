Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. в уголовном производстве №42014100020000046 от 25.02.2014 года, которые были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В суде отметили, что порядок вручения письменного уведомления определен ст. 278 УПК Украины, а именно, такое уведомление вручается или лично в день его составления, а в случае невозможности такого вручения - способом, предусмотренным настоящим Кодексом для вручения сообщений. В частности, согласно ч. 2 ст. 135 УПК Украины в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, с ней проживающему, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы. В то же время, действующее законодательство ни в одном нормативно-правовом акте не содержит определения понятия «администрации по месту работы».

Учитывая нормы законодательства и подзаконные акты, руководитель аппарата суда и его заместители наделены властными полномочиями только в отношении к работникам, входящим в аппарат определенного суда. А судья, работающий в штате определенного суда, не входит в состав аппарата того или иного суда. Исходя из этого, ни руководитель аппарата суда, ни его заместители по отношению к судьям не относящихся к понятию «администрация места работы» указанного в ст. 135 УПК Украины.

Кроме того, ч.ч. 1,2 ст. 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» особенно подчеркивают, что судья в своей деятельности по осуществлению правосудия является независимым от любого незаконного влияния, давления или вмешательства.

«Аппарат Окружного административного суда города Киева готов выполнять исключительно законные требования прокуроров, а потому, учитывая вышеизложенное и во исполнение требований действующего законодательства, вынужден был вернуть в Генеральную прокураты тексты документов, которые содержат название «Сообщение о подозрении», - заявили в пресс-службе.

Аппарат суда обратил внимание служащих ОГП на то, что указанные документы не содержат также сведения о дате, месте, времени, способе, данных лиц, кому именно было осуществимо сообщение о подозрении и кем именно и на каком основании осуществлялось указанное сообщение и разъяснения прав подозреваемого.

Учитывая вышеприведенное с целью выполнения требований УПК Украины, неврученные сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева были возвращены руководителем аппарата ОАСК в Офис Генерального прокурора Украины.

Напомним, НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.