Вчера, 23 декабря, детективы Национального бюро лично вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд, сообщает пресс-служба НАБУ.

«НАБУ и САП ждут подозреваемого 5 января 2021 на следующем судебном заседании ВАКС, где он будет иметь возможность защитить свои права и интересы в состязательном процессе», – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что вручение повестки произошло во время празднования, организованного бывшим народным депутатом Украины, президентом одного из юридических вузов Украины. «На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость. Кроме него там присутствовали председатель и судьи Конституционного суда Украины, которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном производстве по захвату государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создания искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей», – сообщили в Бюро.

«Вручение повестки по приведенным обстоятельствам обусловлено тем, что председатель ОАСК уже более трех месяцев игнорирует свой долг как подозреваемого появиться к следственному судье. Еще в октябре 2020 НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании голове ОАСК меры пресечения. Однако судебные заседания по рассмотрению этого вопроса не происходили из-за неявки подозреваемого. Поэтому следствие прибегло к другим путям вызова подозреваемого, отправляя повестки по месту его работы. Однако и здесь возникло препятствие: аппарат суда сообщал НАБУ о невозможности вручения повесток «в связи с отказом лица от их получения», – подчеркнули в Бюро.

«Несмотря на систематическую неявку подозреваемого в суд, отсутствие его по месту жительства, укрывательство от детективов, НАБУ объявило главу ОАСК в розыск и безотлагательно направило генеральному прокурору проекты ходатайств в ВСП о предоставлении разрешения на задержание и содержание подозреваемого под стражей. На сегодня с момента направления проектов ходатайств прошел месяц, но генеральный прокурор без каких-либо причин и объяснений их не подписала и не направила в ВРУ», – отметили в НАБУ.

При этом в Бюро подчеркнули, что вчера, 23 декабря, председатель ОАСК «вновь продемонстрировал пренебрежительное отношение к требованиям закона – еще раз без указания каких-либо причин не явился в ВАКС, где должно было происходить судебное заседание по избранию ему меры пресечения». Таким образом, суд отложил заседание до 5 января 2021 года. Начало - в 9:30.

«Поскольку НАБУ и САП вечером 23 декабря все же удалось вручить повестку лично подозреваемому, следствие надеется, что 5 января заседание суда состоится. Факт отказа от получения повестки и ознакомления председателя ОАСК с ее содержанием, задокументирован на видео», – заявили в ведомстве.

«В заключение отметим, что такая абсурдная ситуация, когда председатель суда систематически игнорирует вызовы в другой суд, сложилась из-за невозможности задержать главу ОАСК, учитывая его неприкосновенность и иммунитет, которые используются не для обеспечения правосудия, а для уклонения от уголовной ответственности и укрывания от органа досудебного расследования и суда. Отсутствие надлежащего реагирования на ситуацию со стороны генерального прокурора и Высшего совета правосудия, игнорирование инициированных НАБУ ходатайств свидетельствуют о системном кризисе в правоохранительной и судебной системе», – сказано в сообщении.

Напомним, 3 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Вовка в розыск.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.