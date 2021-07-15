Высший антикоррупционный суд разрешил детективам НАБУ принудительно отобрать у адвоката Юрия Зонтова биологические образцы в виде отпечатков пальцев.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 8 июля.

6 апреля во время обыска в квартире по улице Джона Маккейна, 22/1 изъята копия паспорта и автобиография председателя Окружного админсуда Павла Вовка, квитанции и счета на имя Вовка, альбом с фотографиями Вовка, а также деньги – 3,77 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

19 апреля детективы НАБУ допросили хозяйку квартиры по улице Джона Маккейна, 22/1 - Юлию Пхайко. Женщина рассказала, что долгое время имела с братом судьи - Юрием Зонтовым – дружеские отношения. Примерно в 2018 году он попросил ее оформить на себя квартиру по улице Джона Маккейна, объясняя это тем, что сам он имеет некоторые проблемы. Пхайко согласилась и, по документам, стала владелицей квартиры, хотя деньги за нее не платила. По словам свидетеля, Зонтов имел ключи от квартиры и пользовался нею.

В квартире на улице Джона Маккейна также обнаружены следы папиллярных узоров, в частности:

- с деревянной ключницы;

- из прозрачного файла;

- из пластиковой бутылки из-под воды, которая лежала под мойкой в ​​комнате.

Детектив изъял отпечатки пальцев на отрезки липкой ленты типа скотч.

29 апреля 2021-го назначена судебно-дактилоскопическая экспертиза, чтобы выяснить, оставлены ли эти следы Зонтовым.

20 мая подозреваемый отказался предоставить образцы отпечатков пальцев и исследования не удалось провести.

7 мая детектив повторно назначил экспертизу.

Адвокаты возражали против принудительного отбора образцов пальцев. Принудительное снятие отпечатков пальцев, по мнению защиты, будет свидетельствовать о нарушении ст. 18 УПК, которая предусматривает право лица на свободу от саморазоблачения и право не свидетельствовать против себя. Отсутствие нормативного урегулирования принудительного отбора образцов повлечет за собой физическое воздействие на подозреваемого.

Суд удовлетворил ходатайство и объяснил, что снятие отпечатков пальцев рук и ладоней происходит по правилам КПК. При этом отсутствует риск для жизни и здоровья человека, а также эта процедура не является унизительной.

Ссылку защитника на то, что принудительный отбор образцов будет свидетельствовать о нарушении права человека на свободу от саморазоблачения и право не свидетельствовать против себя суд считает необоснованной.

Как ранее сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Одним из задержанных является брат скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Зонтов занимает пост замначальника управления Службы внешней разведки Украины.

Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила Зонтова.

8 апреля Высший антикоррупционный суд отправил Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен.