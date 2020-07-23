Высший совет правосудия призвал должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ВСП.

Так, начиная с 17 июля 2020 года, НАБУ на своем официальном веб-сайте, странице в сети Facebook, YouTube-канале, других интернет-ресурсах обнародует и распространяет информацию под названиями «Коррупция в ОАСК», «Злоупотребление в ОАСК: обновлено» и другие. В сообщениях говорится, что «детективы задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и разоблачили целую систему управляемого правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, но и использовалось головой ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе». Утверждается также, что «эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей».

«ВСП считает, что орган досудебного расследования, обнародовав информацию таким образом, а также записи и обрывки разговоров, которые являются обстоятельствами досудебного следствия, дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции, в частности позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт», - говорится в заявлении.

Не вдаваясь в оценки фактов и обстоятельств, изложенных в сообщениях НАБУ, Высший совет правосудия акцентирует внимание на том, что органы государственной власти, их должностные лица должны воздерживаться от информационных и политических кампаний, заявлений и действий, которые могут повлиять на независимость судебной власти и подорвать авторитет правосудия в целом.

«В то же время в информации, распространенной НАБУ, акцентировано на совершении судьями преступления как установленном факте, что не соответствует презумпции невиновности», - отмечается в заявлении.

Подчеркивая, что ОАСК продолжает осуществлять правосудие, а распространение Национальным антикоррупционным бюро Украины информации таким образом подрывает авторитет суда как института, влияет на независимость судебной власти и подрывает авторитет судебной власти в целом, ВСП заявляет о недопустимости таких заявлений и публичных высказываний.

Напомним, НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.