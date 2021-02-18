Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого следствие подозревает в заказе убийства своего коллеги, имел тесные связи с главой Окружного административного суда Киева Павлом Волком. Сотрудник СБУ с судьей регулярно обменивались услугами и имели длительные дружеские отношения, говорится в материале «Слідства.Інфо».

В распоряжении журналистов есть записи разговоров из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Согласно этим «пленкам», Нескоромный регулярно посещал кабинет судьи в течение зимы-весны 2019 года. Тогда он был заместителем начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и периодически обращался к Вовку с просьбами.

В частности, Нескоромный вместе с другим коллегой из СБУ в феврале 2019 приехал в кабинет председателя ОАСК, как неформальный представитель интересов одного из украинских банков. У этого банковского учреждения был длительный спор с финансово-промышленной группой «Альтком» на сотни миллионов гривен. При Януковиче эта компания строила крупнейшие государственные объекты, в частности, в рамках Евро-2012. Тогда ее связывали с вице-премьером Колесниковым. Но даже после смены власти в 2014 году корпорация продолжала реализовать проекты за государственные средства.

В 2019 году «Альтком» обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой приостановить взыскание с них средств в пользу украинского банка, которое должно было состояться по решению другого суда. На пленках зафиксировано несколько разговоров по этому судебному разбирательству в кабинете председателя ОАСК. Сначала Вовк объяснял друзьям, которые помогали оппонентам финансово-промышленной группы «Альтком», что ситуация очень неоднозначная и он ведет переговоры с другой стороной. Со стороны корпорации интересы якобы представляли уже бывший народный депутат Игорь Кононенко и тогдашний скандальный заместитель председателя СБУ Павел Демчина.

«Да, там другая сторона подключается. И говорят, что должен позвонить или Кононенко, или Демчина», - объяснял судья в одной из бесед с Нескоромным.

Но в марте в кабинет Вовка пришел судья, рассматривавший это обращение финансово-промышленной группы «Альтком». Он согласовал с председателем суда, в чью пользу выносить решение по этому делу. А уже на следующий день, 13 марта 2019, судья отказал компании в требованиях приостановить взыскание с них средств в пользу банка. Таким образом, в ОАСК выполнили просьбу Нескоромного и его коллеги из СБУ.

На записях зафиксировано, что Вовк также обращался к Нескоромному за помощью. В частности, из этих разговоров следует, что сам чиновник организовывал проверку кабинетов судей на предмет прослушивающих устройств. Но найти их специалистам из СБУ тогда так и не удалось.

Журналисты пытались связаться с Нескоромным, но его украинский номер телефона пока отключен.

Напомним, 22 января в Киеве был задержан действующий офицер СБУ Андрей Расюк по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

27 января СБУ обнародовала доказательства Нескоромного к организации приготовления убийства Наумова.

Нескоромному было объявлено о подозрении по ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статью 348 Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск.