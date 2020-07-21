НАБУ и СБУ разоблачили преступную организацию, возглавляемую председателем Окружного административного суда Киева, в число которой входят судьи ОАСК, председатель ГСА, бывшие члены ВККС и другие лица. Детективы задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и разоблачили целую систему управляемого правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, но и использовалось головой ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе.

В соответствии с требованиями закона, ОАСК наделен исключительными полномочиями по рассмотрению всех дел по искам к центральным органам государственной власти, которые находятся в г.. Киеве. Как следствие, судьи ОАСК принимают судебные решения, имеющие значительный общественный резонанс во всех сферах жизни страны.

Епізод 1: Майновий стан

Детективи встановили, що голова та судді ОАСК володіють дороговартісними активами та ведуть неспівставний з рівнем офіційних доходів спосіб життя. При цьому, лише незначна частина з них відображена у деклараціях.

Використані матеріали:

фото та відео з сюжету Bihus.info

Один із заступників голови ОАСК отримав від держави у користування службову квартиру площею близько 150 кв.м. Така велика площа виділена через нібито необхідність проживання судді разом із батьками, хоча насправді це було не так. Згодом квартиру приватизовано та продано за понад 9 млн грн.

Використані матеріали:

https://bit.ly/32GeJs2

Сам голова ОАСК за останні 5 років більше 30 разів побував за кордоном. Зокрема, декілька разів відпочивав на Мальдівських островах, при цьому вартість одного відпочинку становила подекуди понад 50 тис. дол. США. У деякі зі своїх подорожей голова ОАСК літав чартерними рейсами.

Він також придбав декілька кілограмів золотих виробів (монети та посуд) у свого колеги – судді апеляційного суду.

У 2017–2018 роках колишня дружина голови ОАСК, брат та інша близька особа отримали економічно необґрунтований дохід від махінацій із облігаціями внутрішньої державної позики на 5 млн грн кожен.

Коментар до схеми: Банк продавав за ринковою ціною цінні папери родичам голови суду, а ті перепродавали їх фізичній особі за завищеною вартістю. Сама ж фізична особа повертала ці цінні папери у той самий банк за первинною ціною. Ці банківські операції між трьома особами могли проводитись за менше ніж 1 хвилину та призвели до отримання родичами голови суду прибутку у розмірі майже 15 млн грн.

Учасники злочинної організації на чолі з головою суду фактично перейняли на себе функції інших органів влади та ухвалювали замовні рішення в інтересах політичних еліт та бізнес кіл, а також у власних інтересах, втручаючись у будь-які державні процеси. Для цього голова ОАСК використовував, зокрема, схему з подання штучних, надуманих позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом. У той же час звичайні громадяни роками чекають рішення по своїм справам, а голова ОАСК у численних інтерв’ю постійно посилається на надмірну завантаженість суду.

В обмін на неправомірну вигоду (гроші, нематеріальні блага або політичний вплив) голова ОАСК надавав відповідні вказівки підлеглим суддям. У разі «непокори» голова суду тиснув, погрожував та навіть міг надіслати скаргу на суддю до Вищої ради правосуддя через підставних осіб чи організувати перевірку декларацій судді у НАЗК. При цьому ухвалені рішення, значну частину яких скасували суди апеляційної та касаційної інстанцій, не мали нічого спільного із законом.

Саме прийняття замовних, подекуди абсурдних, рішень і дозволило незаконно збагатитися злочинній організації на чолі з головою ОАСК. Зупинимося лише на незначній частині задокументованих випадків «правосуддя».

Епізод ІІ: замовні рішення в ОАСК

Рішення про визнання відсутності коаліції у ВРУ

У 2019 році Окружний адміністративний суд м. Києва розглядав позов про визнання відсутності коаліції депутатських фракцій у парламенті, що відкривало шлях для його подальшого розпуску на підставі судового рішення. Голова ОАСК зазначив, що судді готові ухвалити таке рішення для помсти чинній на той момент владі.

Використані матеріали:

https://bit.ly/2ZOVPNQ

12.03.2019

Голова ОАСК: – Не, да обосс*лись там, бл*. Саша (ймовірно мається на увазі колишній народний депутат - прим.) звонил, говорил: «Бл*, ты что гонишь, бл*, вы сейчас установите, что нема коалиции?!».

Суддя ОАСК: – И что, на что оно повлияет?

Голова ОАСК: – Я говорю: «Саша, так, а что ты это, ты сомневался в нашей политической проституции?» Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить.

Голова ОАСК зазначає, що «його» судді готові ухвалити необґрунтоване рішення у разі отримання неправомірної вигоди, у справі щодо однієї фінансово-промислової групи, яка розглядається в ОАСК.

13.03.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону): Алло, привет. Смотри, я ж тебе скинул не с целью поспорить, по поводу того, что кто прав, кто неправ. Я, в принципе, смотри, смотри. Мои считают, что это сильный аргумент, они хотят это написать и они готовы этого не писать, а написать х*йню, если есть в этом интерес, если твои (н/д). Я понимаю, что они рассуждают сейчас системно, если они готовы проспонсировать это, то мы готовы тогда эту х*йню дать, а если они не готовы, проспонсировать, то пусть сражаются (мається на увазі продовжують судитися на загальних підставах – прим.).

Рішення щодо заборони держслужбовцям виїжджати закордон

Голова та заступник голови ОАСК розробили план із подання від сторонньої особи позову про заборону широкому колу державних службовців виїжджати за кордон після проведення виборів Президента України у 2019 році.

У такий спосіб голова ОАСК планував продемонструвати свою владу та можливості суду, залякати і помститися колишнім високопосадовцям.

Передбачалося запровадити заборону на виїзд держслужбовцям до розгляду справи по суті.

Для цього один з суддів ОАСК розробив проєкт позову, який був підписаний начебто нардепом Давідом Жванією та поданий до суду. Судом було відкрито провадження по справі, проте наступного дня народний депутат спростував подання такого позову.

Використані матеріали:

https://bit.ly/3eI7VfK

https://bit.ly/3hoDzRo

03.04.2019

Заступник голови ОАСК 1: – Ну я тебе скажу, могут, бл*, МВД может дать команду 21-го, бл*, когда экзитполы объявят и закрыть границу, ну для определенных людей, пограничники. «А яка підстава у них есть?» – «А я вам говорю надо».

Суддя ОАСК: – Это вообще надо сделать 29 числа, официальное объявление, что когда проект еще (ймовірно мається на увазі можлива дата оголошення результатів виборів Президента України у 2019 році – прим.).

Заступник голови ОАСК 1 (пошепки): – А давай кинем проект позовної заяви, человек 150, «прошу заборонити, бл*, зобов’язати пограничникам».

Заступник голови ОАСК 2: – Верховна рада.

Заступник голови ОАСК 1 (пошепки): – «вилетіти, виїзд заборонити, виїзд», на х*й, и кинем, и пусть у нас лежит (сміются). И там расписать всех, кого можно, и распишут про кого-то, в любой момент можна забезпечення (мається на увазі ухвала про забезпечення позову) *бануть на границу дал, понял. Забезпечення *банул, на границу, только, бл*, это, а чего нет? Фамилия, имя, отчество, год рождения. Они бы пооб* на х*й все.

Заступник голови ОАСК 2: – Можно тогда кинуть и легально, хотя бы.

Заступник голови ОАСК 1 (пошепки): - И Козьякова (ексголова ВККС – прим.), и Бенедисюка (ексголова ВРП – прим.), на х*й, и Верховный Суд, на х*й, всю эту х*йню, но кроме Грановского, конечно. Хотя он нас это не просил, как говорится? (сміються).

Голова ОАСК: – Если б они знали, за какими процессами мы стоим, я так думаю, что они бы ах*ели.

Заступник голови ОАСК 1: – Я тебе говорю, когда у меня тут такой, а тот того.

Голова ОАСК: – Я думаю, обос*тся пол страны, бл* (сміються). Это шаг ах*ительный.

Заступник голови ОАСК 1: – Просто красиво, профессионально.

Голова ОАСК: – Это сейчас сделаем, сделаем, надо, надо, подождите.

Заступник голови ОАСК 1: – Число, месяц, год рождения. Потому, что это важно, кто. Ну, когда заборону (декілька слів нерозбірливо). Чтоб никакая служба ошибиться не могла.

Суддя ОАСК: – РНБО, тоже ж обмежемо?

Заступник голови ОАСК 1: – Так? (декілька слів нерозбірливо).

Суддя ОАСК: – Нет, нет, ну, вот Паша говорит: «Интерес», да, а кто должен быть ответчик? Ну, или третьим лицом?

Голова ОАСК: – Не, погранцов, ставим погранцов, а потом третьими лицами всех.

Голова ОАСК: – Профилактика правонарушений. Милиция – протиправна бездіяльність.

Суддя ОАСК: – Не звертаюся до?

Голова ОАСК: – А погранцы, бл*, – третьи лица. Уже очевидно, что побегут. Почему вы не делаете? А потом, как увидят, что действительно, сложат один к одному, что это суд. А и то, что благодаря Аблову (заступник голови ОАСК – прим.), нас с «рюкзаками» связывают, скажут: «*баный в рот, надо с*бываться заранее».

Заступник голови ОАСК: – А мы на сайте кинем, что зазначені клопотання про забезпечення буде розглянуто 19-го. (сміються).

18.04.2019

Відвідувач: - Кому будете запрещать выезд?

Голова ОАСК: - Мы никому пока запрещать не будем, но иск не просто так появился. Есть определенные силы, я не могу рассказать.

Епізод ІІI: захоплення влади головою ОАСК

«Конкурс до ВРП»

У березні 2019 року розпочато конкурс із добору двох нових членів Вищої ради правосуддя за квотою Президента України. Голова ОАСК, побоюючись, що конкурс до ВРП можуть виграти нелояльні до нього особи, доручив одному із суддів ОАСК вивчити процедуру проведення конкурсу, виявити допущені порушення та підготувати позов для його подачі до того ж ОАСК від підставних осіб, щоб у подальшому відмінити результати конкурсу.

Метою цих дій було фактичне захоплення влади головою ОАСК у найвищому судовому органі, який має повноваження з призначення, кар’єрного просування, покарання та звільнення суддів, шляхом введення до складу Ради лояльних до себе членів.

Використані матеріали:

https://bit.ly/2ZLN6eZ

11.03.2019

Голова ОАСК: – Я тебе скинул ссылочку. Президент комиссию создал.

Суддя ОАСК: – Угу.

Голова ОАСК: – По проводению членов ВРП. Правда даты нема и конкурсная комиссия и тд.

Суддя ОАСК: – Угу

Голова ОАСК: – Это я к тому, что мониторь все, что там будет происходить (н/д).

Суддя ОАСК: – Хорошо.

Голова ОАСК: – У нас ответчиком может быть конкурсная комиссия.

Суддя ОАСК: – Я понял.

Голова ОАСК: – Потому что вона складається не з Президента.

Суддя ОАСК: – Я понял, да, я понял, хорошо.

Голова ОАСК: – И надо их сделать, найти какое-то нарушение, как только что-то появится конкретика, да? И сделай иск, чтоб он был, потому что в любой момент можно было.

Если они там изберут, типа Филатова (ймовірно мається на увазі колишній заступник голови Адміністрації Президента - прим.).

Голова ОАСК (говорить по телефону, ймовірно з членом Вищої ради правосуддя): Чуешь, обрати внимание, сегодня Президент подписал указ, создал комиссию по добору членов ВРП от себя. Даты ещё нема, но уже создал комиссию, типа кого-то провести. Как бы ни Леша Филатов (мається на увазі колишній заступник Адміністрації Президента України – прим.) не думал туда запрыгнуть. Та не, них*я. Что значит даже если запрыгнет? Мы какой-нибудь иск придумаем. Не торопись таки. На*ер этого п*са туда пускать (сміється). Я уже Саше передал, говорю: «Саша, в контексте наших дружеских отношений предупреждаю заранее, если я увижу какого-то п*са, лично мне не нравящегося, можешь Петру Алексеевичу (ймовірно мається на увазі колишній Президент України – прим.) сказать, что я его лично е*ну (сміється). Ну Гранику (ймовірно мається на увазі колишній народний депутат України – прим.), я не мог лично Петру Алексеевичу такое написать (сміється). Хорошо, Пашенька.

11.04.2019

Голова ОАСК: – По сути там больше никого нема. Но Президент может сейчас указом попытаться туда нах*ярить. Там, кстати, надо, задача номер один – это анализируйте нарушения. Богдан, я тебе говорил, и ты сядь, садись, вот этой комиссии при Президенте (мається на увазі конкурсна комісія з відбору членів ВРП), мы ж можем комиссию приостановить (мається на увазі винести ухвалу ухвалу про забезпечення позову, якою заблокувати роботу Комісії). Президента нет, а комиссию (н/д).

Суддя ОАСК: – Они нигде сейчас не публикуют нихера.

Голова ОАСК: – Вот плохо.

Суддя ОАСК: – Они вообще это все скрывают. И вообще никуда не дают информацию.

Заступник голови ОАСК – А если там кого-то из своих скажем завести технически?

Голова ОАСК – Слушай, там, по-моему, срок подачи закончился. Но если не закончился, то может надо попросить **** (один із можливих кандидатів - прим.) податься.

Голова ОАСК розмовляє з близькою особою – помічником народного депутата України (наразі вона також є нардепом) щодо організації позову проти ВРП.

13.03.2019

Голова ОАСК: – Ну что, как дела?

Помічник нардепа: – Что ты хотел по поводу Омельчука (позивач у справі проти Конкурсної комісії)?

Голова ОАСК: – Смотри, мы сегодня как раз встречались.

Голова ОАСК: – Смотри, когда мы встречались мы обсуждали вопрос (тех збій). Этот предложил этого черта. Сергей Васильевич (ймовірно мається на увазі колишній народний депутат України) так мне подмигнул. Потом говорит: «Та классно, я сам хотел, но не знал, как тут вот он предложил». Короче, вот этот черт мог быть вторым кандидатом на съезде ученых. Просто на заметку взять. Ну, чем он хорош сейчас? Тем, что он участник, и подался к Президенту на комиссию. Его уже отфутболили, у него нарушенное право, его надо позвать, пригласить на следующей неделе, Сергей Васильевич с ним попьёт чай. Попросить его взять все документы, связанные с участием в конкурсе. То есть, когда уведомляли, что уведомляли, и так далее. И проанализировать, и возможно сделать иск от его имени на комиссию, на комиссию. Комиссия, как самостоятельный субъект властных полномочий, к нам (мається на увазі до ОАСК-у).

Голова ОАСК: – И попытаться оспорить решение о его не допуске, и зупинити на**й всё остальное. То есть, чтобы, бл*дь, никто никуда не пролез.

Помічник нардепа: – Угу, хорошо.

Голова ОАСК: – У него нарушенное право. Говорит: «Ну, он командный – раз, а Сергей Васильевич вышел говорит говорит, было неплохо разложиться, и с нами не связывать его. И раз, раз, раз».

Помічник нардепа: – Ну, так это надо сейчас уже делать.

Голова ОАСК: – Так вот я вам сказал, что все. Скажи Томе, Ростику, пусть его приглашают на следующую неделю, когда я буду. Мы с ним попьём чаю. Пусть попросят взять все документы. Пусть анализируют.

Помічник нардепа: – Он собирается в Одессу. Он там на следующей неделе.

Голова ОАСК: – Пусть анализируют, пусть анализируют, и делают иск.

Помічник нардепа: – Ну, мне кажется, это ты всё придумал.

Голова ОАСК: – Нет. Серьёзно. Чего ты?

У подальшому голова ОАСК підібрав лояльного до себе кандидата у члени ВРП, який за його вказівкою оскаржив дії Конкурсної комісії до ОАСК.

22.04.2019 суддя ОАСК заборонив Комісії до вирішення справи по суті ухвалювати рішення про визначення кандидатів, які рекомендуються Президенту для призначення.

Це рішення ухвалювалось не безстороннім та незалежним судом у нарадчій кімнаті, а повністю керованим суддею ОАСК під диктовку голови суду.

Використані матеріали:

https://bit.ly/32ARtvv

22.04.2019

Голова ОАСК: Нам главное надо следующее: добить сейчас вот этих п*дарасов, поотрубать всё, где они нам начали срать, т.е. надо с ВККС разобраться, с*ка, с ВРП разобраться. Потому что там заходят все нормальные люди. Но они должны зайти, выиграть Аблова (ймовірно мається на увазі закрити дисциплінарну справу у ВРП - прим.), потом прекратить бл* все эти производства, которые пооткрывались, и зае*ашить эту ВККС вкучу.

Суддя ОАСК: – Мотивация у нас тут приятная.

Суддя ОАСК – Мотивацию прочитай. Я вставил туда, вот, как мы говорили.

Голова ОАСК – Смотри. «Про визначення (н.д.) приймати рішення про визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом і Президенту» (переб.)

Суддя ОАСК – Нет, по *банутому комиссия эта называется. И процесс этот по *банутому называется.

Голова ОАСК – Смотри, но тут как вот немножко падежи не те. «Які рекомендуються для здійснення Президентом України, призначення членів Вищої ради». «Які рекомендуються для здійснення Президенту України».

Суддя ОАСК – Я с положення брал, как оно написано. Вернее, я брал, как он написал.

Голова ОАСК – Жалко, что, конечно, мы Василенко (один із переможців конкурси до ВРП – примітка) тут немножко затравим, но включим сейчас дурака Он же нас не просил? – Не просил? Правильно? (нерозбірливо) не просил? Не просил. Сказать: «Гды ты был ранее»?

Відвідувач – А чего Василенко?

Голова ОАСК – Там один из кандидатов.

Суддя ОАСК – А ничего страшного.

Голова ОАСК – Второй – Красовский. Поэтому, как говорится, убивая (нерозбірливо), а что делать?

Голова ОАСК – А где? (н.д.) Мотивы, ты в мотивы указал, что у него порушені права. Ты не указал, что нарушено.

Суддя ОАСК – А я не писал по принци (н.д.) Он же не аргументировал, очевидну протиправність рішення. Он просто писал, что нельзя будет захистити і поновити права.

Голова ОАСК – Давай хотя бы одним абзацом, что у суда других вариантов нема, как принять его аргументацию щодо нарушения процедуры.

Суддя ОАСК – Так я ж только (переб.)

Голова ОАСК – А где? То, что ты мне выделил, (1сл.) нема.

Суддя ОАСК – Ты же это не читал? Или читал?

Голова ОАСК – Но это ты в описательной части, правильно?

Суддя ОАСК – Да. Ты почитай, что (н.д.) Просто, чтоб ты понимал, он так написал позов, переписав три строчки, вкінці написав – забезпечити. І не ссилаючись на очевидну протиправність. Ну, т.е. (н.д.) И аргументы его почитай. Ну я ж тебе говорю, они такие.

Суддя ОАСК – Всё, докладываю Паша. Я всё подписал. Паша.

Голова ОАСК – Сейчас-сейчас. Да? Уже печать поставили?

Суддя ОАСК – Ну, я всё подписал, отдал Оксане. Т.е. всё в базу, всё отдал.

Голова ОАСК – (розмовляє по телефону) = Алло, привет. Ну, смотри, по идее, с ним можно на надання адвокатських послуг – раз. Адвокат сейчас бы получил официальную копию. Сдал бы. Пошел на Банковую, в канцелярию, сдал бы. Вот. И пошел бы в исполнительную, сдал бы на открытие исполнительного производства. По идее. = Ну, я понимаю. Но я, смотри, я объясняю, как это делается. Вы решайте, как это сделать. Скажите, что всё есть, его надо подать правильно. Мы в прессу кинем, в реестр отправили. Это не проблема. Но его надо подать правильно, понимаешь?

У подальшому, суд апеляційної інстанції це рішення скасував.

Використані матеріали:

https://bit.ly/2WFVACN

Захоплення влади у ВККС

Голова ОАСК у розмові зі «своїм» кандидатом до ВККС розповідає про намір захопити владу у цьому органі.

13.03.2019

Голова ОАСК: Но начнем с того, что Вы должны думать не только о своем членстве, а о нормальном, как бы о возможности захватить власть, потому что Денисова (Уповноважена Верховної ради з прав людини, яка делегує своїх кандидатів до ВККС) раз сказала «А», пусть сделает «Б», бл* и объявляет вторую вакансию!

Кандидат у члени ВККС: – Там «х*р» для Денисовой по второму варианту есть?

Голова ОАСК: – Уже жалоба в оригинале вчера зашла.

Кандидат у члени ВККС: – Ну, а твой человек занимается что-то?

Голова ОАСК: – Ему тоже копию передал. Вот, вам даю, чтоб почитали. Вот алгоритм действий, скарга вот такая вчера подписанная зашла, ее зарегистрировали.

Кандидат у члени ВККС: – Ну, это будет лучше для нее, что оно законно все идет. Не только ж.

Голова ОАСК: – Скажем так, она или дружит с нами, и мы ей все помогаем, или она на х*й никому не нужна. Вот и все.

Кандидат у члени ВККС: – Угу.

Голова ОАСК: – Результаты есть, мы защищаем.

Кандидат у члени ВККС: – Ну, Денисова усц*тся, блин это.

Голова ОАСК: – Ну, сц*тся - не сц*тся. Вопрос не в этом. Хочет она выиграть суд здесь по решениям НАЗК – пожалуйста, ко мне! Где ее действия обжалуются? – У нас.

Кандидат у члени ВККС: – Угу.

Голова ОАСК: – Министр ее защищает. В чем проблема? Что ей надо? Ей Филатов (колишній заступник голови АП - прим.) чем-то поможет? – Ничем уже, все. Вот и вопрос.

Кандидат у члени ВККС: – Ничем.

Голова ОАСК: – Вот вторая вакансия. А третья вакансия, которую нам должен дать это Холоднюк, если объявит конкурс. И тогда, у нас получается, как бы заходит новая кровь, и тогда можно там всем давать по жопе и.

Голова ОАСК: – То есть нам наша задача. Вторую вакансию, раз. ДСА, два. И у нас получается с вами три человека заходит, это в принципе достаточно, чтоб выбить и захватить там власть.

Судді ОАСК обговорюють можливу участь голови ОАСК у позачергових виборах до Верховної Ради України.

22.07.2019

Суддя ОАСК: Паша, что будем делать, как власть захватывать будем?

Голова ОАСК: Главное её не потерять Игорь.

Суддя ОАСК: Тут же понимаешь, кто стоит на месте, тот проигрывает.

Надо двигаться куда-то.

Ч: А что ж ты тогда Паше сказал, чтобы он шел.

Суддя ОАСК: А я ж за судебную говорил. Нах*й ему та законодательная.

Я за любой беспредел в судебной ветки влади.

Голова ОАСК: Законопроекты делай. Надо навязывать свой порядок денний.

Епізод IV: Втручання голови ОАСК у діяльність інших органів влади

Крім ухвалення замовних рішень, голова ОАСК використовував своє службове становище та широке коло зв’язків для втручання у діяльність інших державних органів та захоплення влади на всіх щаблях суддівської системи.

Задокументовані факти впливу голови ОАСК на суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Шостого апеляційного адміністративного суду, членів Вищої ради правосуддя, ВККС, посадовців НАЗК, Державного бюро розслідувань, інших центральних органів державної влади, міністерств та правоохоронних органів.

Вплив на КСУ

Голова ОАСК здійснював систематичний вплив на суддів Конституційного Суду України з метою вирішення як власних питань, так і «замовлень» інших осіб, які звернулись до голови суду.

Зокрема, 26.02.2019 Конституційний Суд України ухвалив рішення про визнання неконституційною статтю 368-2 КК України («Незаконне збагачення»).

Слід зазначити, що детективи НАБУ розслідували факти незаконного збагачення голови ОАСК та його заступника. Однак після визнання статті неконституційною справи вимушено закрили.

При цьому голова ОАСК хвалився, що таке рішення прийнято суддями за його «проханням».

20.02.2019

Голова ОАСК: – Смотри, наш Конституционный суд – это (н/д), мы с ними плотно работаем.

Ж. – (переб.) Я не говорю, что это прямо сразу.

Голова ОАСК: – Смотри, мы по ним плотно. Мы по всем (н/д). Я не могу всё рассказать, я по всем вопросам плотно работаю. Поэтому ничего делать не надо. Просто столько много процессов запущено, и пока мы будем с тобой делать это, то хоть что-то сработает.

Ж. – Ага.

26.02.2019

Суддя ОАСК: – Бутусов (головний редактор одного з українських ЗМІ – прим.) написал, по информации журналистов, что судьи Конституционного Суда при двух голосах «против» вынесли решение.

Голова ОАСК: – Могу сказать, 14 было «за». Доповідач был против, точно значит так.

Суддя ОАСК: – А Виктор Васильевич (ймовірно мається на увазі суддя КСУ – прим.) был против?

Голова ОАСК: – Нет, Виктор Васильевич был «за» двумя руками, потому что я ему кое-что значу.

Заступник голови ОАСК: – Потому что ты ему какую-то х*йню опять замутил, бл*.

Голова ОАСК: – Надо всех по чуть-чуть двигать их. Они медленно сами расшевелятся. И вообще я чувствую, что если следующий Президент эту реформу не отменит, такое говно будет, как есть, то пойду я в Конституционный Суд, мне там интересней, я вот уже чувствую – там оно (сміється). А там придем, разъясним положение законодательства об административных судах, Амелехин (суддя ОАСК – прим.) делает обоснование, а дальше от Леши зависит, как уполномоченного, как шатать Конституционный Суд.

Заступник голови ОАСК: – Как ты будешь там работать – на 10 тысяч долларов зарплаты? (сміються разом)

Голова ОАСК: Отлично.

Заступник голови ОАСК: – Могли на*бать тебя?

Голова ОАСК: – Та не, я занимался этим вопросом долго.

Заступник голови ОАСК: – Кривенко (мається на увазі суддя КСУ) мне тогда говорил: «Ми визнаєм неконституційною. А що це родичів допитують, бл*?!». Я говорю: «Так их по криминальной справе допитують». «А що не пояснення приймають хіба?» Я говорю: «Нет, бл*дь, вызывают и под протокол допитують» – «Бл*, та як це так!»

Заступник голови ОАСК: – Шеф, так ты, через всех депутатов давил? Фактически оказывал тиск.

Голова ОАСК: – На кого?

Заступник голови ОАСК: – На судьей конституционного. По тебе сейчас могут завести дело. Ну, формально, чтоб показать работу. (сміються)

27.02.2019

Голова ОАСК: – Ну, и в любом случае ты сам помнишь принцип: вводится статья.

Суддя ОАСК: – Обнуляется все. Надо срочно все выводить из теней (сміються).

Голова ОАСК: – Я думаю, что ты можешь резко задекларировать с Абловым то, что ты давно говорил, что у тебя там на миллион долларов выплат, акций? С детства мама подарила (сміється).

Суддя ОАСК: – Мама, мама. Главное, что мама покупала.

Суддя ОАСК: – Та да.

Суддя ОАСК: – Еще в 75-ом году, когда ты не знал, что такое Apple.

Суддя ОАСК: – Когда, когда он может не так назывался. Нет, «Кока-Колы». Акции «Кока-Колы».

Суддя ОАСК: – Те, що в хаті народились бджоли, золоті, бл*ть, причому.

Суддя ОАСК: – А матка бджоли дала семь, семь сразу.

07.03.2019

Голова ОАСК: – Нашими общими усилиями, в борьбе за общую справедливость родилось решение о незаконном збагаченні, о признании неконституционным. Поэтому есть возможность у вас купить на себя все, что вы хотите. Остается открытым вопрос в доброчесності (сміються).

Суддя ОАСК – И остается вопрос, Паша, в другом. В этом самом, в легализации.

Також голова ОАСК зазначає, що він вирішує питання у КСУ щодо визнання неконституційною норми закону про звільнення суддів у разі не проходження ними кваліфікаційного оцінювання у ВККС.

Слід зазначити, що такі ж побоювання мав й сам голова ОАСК та його судді.

Також зазначається, що формальним ініціатором подання скарги до КСУ є суддя Вищого адміністративного суду України, справа щодо якого слухається у Вищому антикорупційному суді відносно внесення ним недостовірних відомостей до декларацій.

26.02.2019

Суддя ВСУ: – А я говорю: «Да вы что? Единственная профессия у нас, где основание для увольнения предусмотрено непосредственно в Конституции – это судья».

Голова ОАСК: – Там есть, за что придраться с оцениванием. Голяшкину (мається на увазі суддя ВАСУ - прим.) мы помогаем. Мы подсказываем, какие моменты, потому что я с Виктором Васильевичем (ймовірно мається на увазі суддя КСУ - прим.) общался, и он говорит: «Нам же (н/д)».

Суддя ВСУ: – (переб.) Я понял, что Голяшкин не сам.

Голова ОАСК: – Да. Но его этот вопрос точно не волновал (сміються).

Голова ОАСК зазначає, що він займається питанням визнання у Конституційному Суді України неконституційним Закону України «Про очищення влади», яким здійснено люстрацію чиновників часів Президента України Януковича В.Ф.

23.05.2019

Голова ОАСК: – А Вы не хотите пойти от съезда ученых членом ВККС? В тот момент, когда мы закон о люстрации «ломанем». Ну, потому что я сейчас раскладку вижу, там есть окно.

Голова ОАСК: – Смотрите, ну, давайте мы не будем. Мы не можем «поломать» все. Сейчас в Конституционном Суде «на выходе», если мы это «добьем», закон о люстрации.

06.06.2019

Голова ОАСК: – Треба було мене в Конституційний суд колись направити, я б там уже всі рішення виніс. «Старі пердуни» ходят друг к другу, водку пьют. А цей, как от...

Голова ОАСК хвалиться перед суддями, що він має повний контроль над Конституційним судом та судом, який сам очолює. Також згадується про Суворовський районний суд м.Одеси, суддя якого у травні 2019 року виніс рішення стосовно Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за замовленням голови ОАСК.

29.05.2019

Голова ОАСК: Два суда уже принадлежат нам – это Конституционный Суд и Окружной административный.

Заступник голови ОАСК: – И Суворовский, да, тоже? (сміються).

Голова ОАСК: – Походу, Суворовский хочет в третий записаться (сміються).

Крім того слід зазначити, що голові та суддям ОАСК у серпні 2019 року повідомлено про підозру щодо винесення ними завідомо неправосудних рішень за ст. 375 КК України. Разом із тим, Рішенням КСУ від 11.06.2020 цю норму кримінального закону визнано неконституційною, що фактично унеможливлює притягнення суддів ОАСК до відповідальності за вчинені дії.

Використані матеріали:

https://bit.ly/3joX79Y

При цьому подання щодо неконституційності цієї статті, яка існує у Кримінальному кодексі України з моменту його прийняття у 2001 році, з’явилося у листопаді 2019 року, тобто через декілька місяців після оголошення підозри голові та суддям ОАСК, а до числа авторів конституційного подання належали відвідувачі кабінету голови ОАСК та інша близька йому особа.

Рішення щодо ЦВК

У 2019 році до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов позов щодо оскарження роз’яснення ЦВК стосовно оплати праці учасників агітації на виборах Президента України. У телефонній розмові з довіреною особою кандидата в Президента України голова ОАСК зазначив, що він готовий вплинути на суддів для ухвалення необхідного рішення лише у випадку отримання неправомірної вигоди.

27.02.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону): – Алло, здорово. Ты мне скажи, пожалуйста, там что-то стремное в этом роз’ясненні? Там может быть заинтересованные стороны, которые могут прийти со стороны и проспонсировать? Там какой-то стремный порядок агитации или нет? А! Ну, я понял. То есть, все равно ситуация спорная в контексте того, что это вы пытаетесь своих волонтеров там защитить как-то, да? Что им можно деньги платить как-то? Смотри, я почему спрашиваю. Мне – по барабану. Просто он такой человек, что если там есть интерес, то он тоже сходу, вот я не могу набрать, сказать: «сделай так» и он сделал, он ну (нерозбірл.). Ты понимаешь. То есть, он будет петлять, вилять. Поэтому я должен понимать, есть там какой-то интерес у заинтересованных политиков, которые могут проспонсировать это ему или нет?

Вплив на посадовців НАЗК

На початку 2019 року голова ОАСК у телефонній розмові з колишнім працівником НАЗК обговорює комерційне вирішення питання стосовно протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, що планується скласти на одного з народних депутатів України (який наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні, розслідуваному НАБУ).

26.02.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону): – Смотри, смотри, а в чем там вопрос? Там, то, что мне рассказал его юрист, там полу-хе*ю ему там придумали. Дайте справку, мы «отцифруем» ее (ймовірно мається на увазі визначемо ціну питання – прим.), да и не будем морочить голову, да и все решим. Правильно, ну так он это (нерозбірл.). Не, я это знаю, там голяк, оно без судебной перспективы. Вопрос, че нам тянуть? Дайте Ваше видение, справку как Вы видите. Так смотри, он придет, напишет нормальное пояснение, все. Этот Ваш специалист сядет, подумает, скажет «гав*о, ни*я нема» да и все. Че тянуть, условно говоря? Ты мне, мне, смотри я ж, я ж, люблю перепроверять. Мне, так как он объяснил, за то, что он подписал запрос на проверку человека, там нема конфликта интересов, это ху*ня какая-то, понимаешь, как бы? Вопрос не в этом, если там в этом вопрос, давайте просто договоримся, он придет и напишет пояснение, его юрист, Вы почитаете, подумаете и скажете: «мы передумали, нет оснований, да и все». «Отцифруем» это понятие, да и всё.

Голова ОАСК (говорить по телефону): Алло. Привет. По Боре. Вы написали отложить на когда? На четверг? Напишите отложить с четверга ещё на неделю. Это первое. И я, в принципе, поговорил по поводу, так как мы с тобой говорили. Там понимание есть, единственное что, давай, например, назовём 30, вот, 10 – наши, а дальше отдадим и все решим. Да, то есть ты переговори, согласуй, забери – раз. Второй момент – надо написать пояснення, что (н/д). Нет, не надо писать пояснень. Попросить на неделю тайм-аут. Всё, и ждём, ждем, когда ты погодиш людей, тогда я с ним поговорю, что у нас всё есть, всё, можем закрывать.

Голова ОАСК (говорить по телефону): Человек услышал, условия подходят. Говорит, единственное что, мы ещё раза два-три по этому вопросу будем проводить свои процедуры. Вот, поэтому попросил как-бы первое подтвердиться, ну то есть сказать да-да. «И я тогда говорит, скажу Вам четко, например, когда (н/д)». Я понимаю, ну заберите, потому что эти жлобы потом завтра что-то бл*ть потеряются, буду опять я крайний (н/д). Заберите, пусть будет у Вас. Позвони скажи, что оно у тебя и тогда (технічний збій). Завтра точки не будет, справочку передал.

Створення перешкод у призначенні до Верховного Суду «нелояльних осіб»

Голова ОАСК також вирішив завадити призначенню нелояльних до нього колишнього голови та одного з членів Вищої ради правосуддя на посаду суддів Верховного Суду.

Він планував блокувати голосування за них на засіданні ВРП, зокрема шляхом пошуку голосів «проти» та отримання «замовного» висновку НАЗК про наявність конфлікту інтересів у діях голови Верховного суду та членів ВРП, які беруть участь у конкурсі.

11.03.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону, ймовірно з членом ВРП): – Алло. Ты пока там набирайся сил, завтра выходишь, так сказать, с боевым настроением. Ты подумай, знаешь, о чем сейчас говорят люди? И мне кажется, что вам надо этот момент реально использовать. Что, из-за того, что в ВРП четыре человека победило на конкурсе и теперь не смогут принять участие в рассмотрении вопроса в Верховный Суд. Там же у вас это делается сколько? Четырнадцатью голосами, правильно? Да, сказали, что к тому, что если Гречковский (мається на увазі член ВРП – прим.) там сколотит коалицию, то все должны к нему идти на поклон. Я к чему, к тому, что такая проблема прозвучала от Бенедисюка (ексголова ВРП – прим.). Говорит, что нас споймали на том, что у нас серьезная проблема. Что Гречковскому достаточно собрать там три или четыре голоса и фактически надо с ними согласовывать, кто победил.

Голова ОАСК (говорить по телефону, ймовірно з членом ВРП): – А смотри, да, смотри, то есть вам надо реально собрать какие-то голоса и сделать так, чтобы никого на**й не пропустили, пока с вами вопрос не согласован. Там много дураков и плюс (н/д.). Ну, Бенедисюк переживает за это, за Артура (мається на увазі ексзаступник голови Вищого господарського суду України – прим.), понял? За Артура. Ну, в контексте того, что он вы**л Артура, типа как бы не совсем по-правильному и может теперь получить такую ответку, что не пройдет в Верховный. И нервничает сильно, нервничает сильно. Я к чему, к тому, чтобы ты понимал: на конкурсе в Верховный Филатов (мається на увазі колишній заступник Адміністрації Президента України – прим.) кинул во многих вопросах линию Кононенко-Грановский и так далее. Поэтому я к чему, к тому, что если выбъете нескольких людей и может быть кое-где остановить...

Голова ОАСК розмовляє телефоном щодо необхідності «купити» у НАЗК висновок про наявність конфлікту інтересів у діях голови ВРП та голови ВС щодо голосування за кандидатів до Верховного Суду.

15.03.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону): – Я ему сказал так, что «ты говори, мы за каждую бумагу, но смотри, мы говорим только за бумагу по «Бене…» (ймовірно мається на увазі колишній голова ВРП- прим.) и бумагу по «Дани…» (ймовірно мається на увазі голова Верховного Суду – прим.), ну ты понял, да? Вот я говорю, давай мы по 10 рублей дадим. Но Паша сразу сказал, он не принимает участия, по этому за одну ты принимаешь участие, а за одну – я принимаю участие. Ну мы так для себя приблизительно. Я его просто даже не изучал из-за того, что времени нема. С Вашей стратегией рассуждали только вот. Нет, ты не понял, валить будем, все, что надо, но бумагу в этом Агентстве (мається на увазі НАЗК – прим.) планируем реально хотя бы по этим двоим взять. Вот, и он поехал говорить. Всё, давай, как только результаты какие-то будут. Угу, всё давай.

Використані матеріали:

https://bit.ly/32CQWsK

Голова ОАСК розмовляє по телефону щодо заходів протидії призначенню до Верховного Суду нелояльних до нього членів ВРП. Під час розмови голова ОАСК згадує позов, поданий проти голови ВС, який він особисто розглядає. Позов стосується заборони голові ВС брати участь у засіданнях ВРП з питань призначення майбутніх суддів ВС.

Використані матеріали:

https://bit.ly/3fOk7No

18.03.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону): – Смотри, на самом деле мне интересно «Д» (ймовірно мається на увазі голова Верховного Суду - прим.). Объясню, почему. Потому что, если «Д» выбить, у них есть возможность поиграть по (н/д.), завалить кое-кого, понимаешь, как бы? По «Г» (ймовірно мається на увазі колишній член ВРП – прим.) и «Б» (ймовірно мається на увазі колишній голова ВРП – прим.) это у них конфликт, по тому, что они уже сделали. А по «Д» я хочу, чтобы она не принимала участия в голосовании завтра (мається на увазі голосування за кандидатів до ВС на засіданні ВРП – прим.). То есть, на самом деле, мне было самое интересное она, ну в этом вопросе. Потому что, смотри, «Б» и «Г» – это чисто им нас*ть, чтоб потом их догонять. Но они ж, завтра не принимают участие, понимаешь? А вдруг эта испугается, допустим, нашего иска (мається на увазі позов, який розглядається особисто головою ОАСК – прим.) и вот этой ситуации и отойдет в сторону?

19.03.2019

Голова ОАСК: – Интересно, как там ВРП идет? Потому что там же рассматривают. У нас суд, я открыл производство против Данишевской (ймовірно мається на увазі голова Верховного Суду – прим.), вот, и НАЗК вроде виявило «ознаки конфлікту інтересів в її діях». Она хотела приймати участь, тепер не приймає участь, вроде бы там есть... Кива (ймовірно мається на увазі нардеп – прим.) приехал.

Використані матеріали:

https://bit.ly/3hom1o6

У 2018 році ВРП відкрило дисциплінарне провадження стосовно заступника голови ОАСК за порушення правил суддівської етики та допущення поведінки, що порочить звання судді. Бажання заступника голови ОАСК уникнути дисциплінарної відповідальності та відчуття абсолютної безкарності призвело до того, що для зриву засідання Дисциплінарної палати ВРП, 08.04.2019, на якому розглядалося питання звільнення заступника голови ОАСК, він, спільно з головою ОАСК, ймовірно, організував «мінування» будівлі ВРП.

26.03.2019

Адвокат: – Ну, до 8, там три недели. Надо нанимать активистов, которые будут звонить и говорить, что ВРП заминировано.

Заступник голови ОАСК: – В смысле, три недели?

Адвокат: – Ну, там есть одна судья Соломенского суда, как ее, на «К». Как рассматривается ее дело, постоянно ВРП минируют.

Заступник голови ОАСК: – Ну, хорошо, давай решим, для меня очень вот другой важный вопрос. 8-е число, тут до 8-го еще до*я. Что с 5-м? (сміється) 8-е, я, бл*, (2 сл. пошепки) перезвонить, что Рада заминирована вообще?

Суддя ОАСК: – Ти таке не кажи, это неконституционно.

Голова ОАСК розповідає про те, що планує зустрітись з начальником поліції м.Києва для того, щоб той посприяв зриву засідання ВРП через «мінування».

04.04.2019

Заступник голови ОАСК: – У тебя встреча? У меня в девять завтра дела.

Голова ОАСК: – А у меня в 11 встреча с начальником милиции.

Суддя ОАСК: – Ой, *бать с Крищенко (начальник ГУ НП м. Києва – прим.) что ли, та-ну, нельзя поменяться?

Голова ОАСК: – С Андреем Евгеньевичем, да.

Суддя ОАСК: – Ну тот пьяница, він на х*й.

Голова ОАСК: – Та не, пьяница-не пьяница, он должен правильно реагировать на определенных минеров.

Заступник голови ОАСК: – Ааа, если позвонят.

Суддя ОАСК: – Там, по-моему, бл*, ладно.

Заступник голови ОАСК: – Они могут Бенедисюку (голова ВРП - прим) позвонить и сказать: «Аллё, бл*, х*ли ты там».

Голова ОАСК: – Та нет, ему уже. Сегодня я был у «твоих друзей».

Заступник голови ОАСК: – Бл*, у моих друзей.

Суддя ОАСК: – «Рюкзаков».

Голова ОАСК: – Они говорят: «Как это? Это наш друг, его надо спасать!».

Заступник голови ОАСК: – Ну, желательно было бы, бл* (сміється).

Голова ОАСК у розмові зі своїм заступником повідомляє, що «мінування» будівлі ВРП не спрацювало, а відтак засідання 08.04.2019 відбулося. На цьому засіданні Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення про звільнення заступника голови ОАСК.

08.04.2019

Голова ОАСК (говорить телефоном ймовірно зі своїм заступником – прим.): Кому позвонить, не понял? Все сделали! Ну, никто, не захотела выходить. Да, с того не пускали, с того не пускали, она (ймовірно мається на увазі член ВРП – доповідач по справи судді ОАСК – прим.) сказала: «Идите все на х*й, я буду работать».

Епізод V: «Особливий» статус ОАСК і суддів

13.03.2019 заступник голови ОАСК святкував день народження в одному з київських ресторанів. Журналісти програми «Слiдство-інфо» висвітлили цю подію у своєму репортажі. Враховуючи, що на святкування завітало багато відомих людей, зокрема й учасників справ, які розглядались ОАСК, голова та судді адмінсуду занепокоїлися. Вони захотіли перевірити через свої контакти у інших правоохоронних органах трафік телефону журналістки, яка готувала сюжет. Крім того, слідство встанови з зафіксованих розмов вбачається, що суддям видали чек із заниженою вартістю банкету.

Використані матеріали:

https://bit.ly/3jj0u22

14.03.2019

Cуддя ОАСК: – Ну, с чеками на самом деле, если они официально пробили чеки, то чеки. (говорять одночасно). Если они через кассу пробили чеки, то они в налоговой светятся, оно же фиксируется.

Голова ОАСК: – Не, ну, понятно. Ну, они в любом случае, надо спросить, сколько вы официально для себя за вчерашний день показали?

Заступник голови ОАСК: – Так они мне дали чек.

Голова ОАСК– Вот и все.

Заступник голови ОАСК: – Пятнадцать семьсот.

21.03.2019

Заступник голови ОАСК: – А вот этот вопрос, кстати, по вот этой барышне, ну у нее ж есть телефон, все на сайте, да? Ну я не думаю, что кто-то б*ть, что у нее два телефона, у этой. Ну это же все одна барышня, по «Слiдство-інфо», журналистка. Ну я не думаю, что у нее два номера, как у нас, там такой.

Голова ОАСК: - Та не, ну кто (нерозбірл.), телефон хоть твой и слушался? Но это не серъезно исключительно только из того...

Заступник голови ОАСК: – Не, я думаю за 5 дней может кто-то ну, просто там посмотреть.

Голова ОАСК: – А, так да. Дай мне телефон. Сделай мне сообщение смской. «Можно пробить локацию и трафик з’єднання з ким, що. Локацию, трафик з’єднання». Чуешь? Можешь сообщение? «Необходимо трафик, локация, трафик з’єднань, локация, по мобильному номеру такому-то, з такого-то по такое-то». Возьми за один день.

Заступник голови ОАСК: – Да. Можно сделать в День рождения. Чтобы убедиться, что она была около ресторана. И от этого телефона.

Голова ОАСК: – Сделай мне сообщение, мне скинь и посмотрим, с кем она.

Голова ОАСК (говорить по телефону): – Слышишь, Саша, а поможешь знаешь, в чем? Мы сейчас тебе скинем сообщением телефончик. За неделю посмотреть, с кем бился, трафик, трафик соединений. Может вычислим, кто ж стуканул. Ну, просто интересно.

Заступник голови ОАСК згадує слідчого суддю, який ухвалював судові рішення у кримінальному провадженні, розслідуваному НАБУ за фактами незаконного збагачення заступника голови ОАСК.

15.02.2019

Заступник голови ОАСК: – Покойного судьи б*ть. Гадюка е*нная. Пусть ему земля никогда не будет пухом.

Суддя ОАСК: – Ты кого это так?

Заступник голови ОАСК: – Наркоман.

Суддя ОАСК: – Прощать надо людей.

Заступник голови ОАСК: – Да. Пошел он на*уй.

Суддя ОАСК: – Сегодня праздник.

(Заступник голови ОАСК називає прізвище покійного судді)

Суддя ОАСК: – То, что ты ругаешься, оно до тебя возвращается.

Заступник голови ОАСК: – Ага, прощайте дальше.

Суддя ОАСК: – Нет, я не говорю прощай, я говорю неправильно.

Заступник голови ОАСК: – Праздник каждый день, а Бог меня видит. А вы одной рукой свечки берете, а второй – у людей последние деньги забираете.

Судді ОАСК неодноразово хвалилися «особливим статусом» їхнього суду.

11.03.2019

Голова ОАСК: – Такая мысль была. Такая мысль была. Но тогда я бы не сделал многих вещей. То есть я себе тоже каких-то задач. Мне интересно было показать, что допустим мы можем быть уникальными. Ну, а чего мы не уникальные? Мы единственный суд, которые вообще на**й 5 лет пережил их всех. Неликвидированный, нереформированный, неоцененный.

Суддя ОАСК: – Недоброчесные.

Голова ОАСК: – Пошли они на х*й.

Суддя ОАСК: – Показываем зубы. Бл*.

12.03.2019

Суддя ОАСК: – Но самый надежный, как автомат Калашникова, это – Окружной административный суд.

Відвідувач кабінету голови ОАСК: – Да.

Суддя ОАСК: – Будем надеяться, что он не только все эти власти пережил и еще 15 переживет.

Детективи НАБУ здійснюють слідчі дії за місцем роботи та проживання як суддів ОАСК, так й інших учасників злочинної організації. Наведені аудіозаписи є лише частиною великого масиву інформації.

У межах провадження фігурують посадовці судової гілки влади, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, народні депутати України, керівники центральних органів державної влади та інших правоохоронних органів.