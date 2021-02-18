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Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где 16 февраля отравились две девушки, одна из которых умерла.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Боярки Александр Зарубин.

«Боярскую общину всколыхнула страшная весть о трагическом событии, которое произошло в Боярском академическом лицее «Гармония» и привело к смерти ребенка. Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения относительно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей проводит ряд мероприятий», - написал он.

По словам городского головы, горсовет издал распоряжение о проведении служебного расследования и отстранения от осуществления полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.

Как сообщал ForUm, 16 февраля две ученицы седьмого класса академического лицея «Гармония» в Боярке Киевской области приняли медицинский препарат «Дротаверин», в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба считает, что отравление школьниц может быть связано с опасными интернет-играми.

Как сообщила начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко, около месяца выжившая школьница из Боярки увидела в TikTok видеозапись, где на черном экране было предложение: «Выпей 40 таблеток «Нош-пы» и увидишь, что будет».

17 февраля в Умани в помещении школы две восьмиклассницы приняли по 10 таблеток препарата «Дротаверин», в результате чего были госпитализированы с отравлением
ForUm

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