В Самборском районе Львовской области 17 человек были госпитализированы в районную больницу с признаками пищевого отравления, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения области.

Шестеро госпитализированных – подростки 13-15 лет из Кривого Рога, которые 17 августа питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в городе Хырив. Медики поставили им предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция», их состояние – средней тяжести.

Позже в больницу поступили еще 11 пациентов.

По данным Львовского портала, в больницу с отравлением попали 17 детей в возрасте от 9 до 15 лет. Больные преимущественно являются спортсменами различных секций.