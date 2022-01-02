В скорой сообщили об отравлении двух человек. Один скончался, второй в тяжёлом состоянии находится в реанимации.
Как пишет Голос, о трагическом происшествии сообщает пресс-служба областного центра экстренной медицины.
На данный момент известно, что 1 января по ул. Новомосковской произошло отравление неизвестным веществом 2 человек. Пострадали женщина 35 лет и мужчина 50 лет.
Сообщается, что, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, была констатирована смерть женщины. Мужчина, после оказания ему медицинской помощи, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
Характер и происхождение вещества, которым отравились запорожцы пока неизвестно. В полиции начато расследование по факту происшествия.
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