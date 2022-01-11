Следователи Хмельницкого районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины по факту ингаляционного отравления посетителей аквапарка в Хмельницком. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.
Вечером 10 января в полицию Винницкой области поступило сообщение о массовом отравлении детей из Винницкой области, которые 5 января посещали аквапарк в Хмельницком.
По предварительной информации, после отдыха в аквапарке по месту жительства в больницу обратилось 16 детей, которых после осмотра и оказания помощи отпустили домой.
Информацию о возможном отравлении винницкие коллеги передали в полицию Хмельницкой области.
Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», в рамках которого проводят проверку.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.
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