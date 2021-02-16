Отравление 12-летних школьниц в Боярке может быть связано с опасными интернет-играми, заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

«По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными «играми», которые распространяются в Интернете», - написал он в Facebook.

Кулеба призвал родителей поговорить со своими детьми об опасности онлайн.

Как сообщал ForUm, две ученицы седьмого класса академического лицея «Гармония» в Боярке приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти.