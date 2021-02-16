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В Боярке Фастовского района две семиклассницы отравились медицинским препаратом «Дротаверин», сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Предварительно установлено, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке «Дротаверин» и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей. Сейчас полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

Учитывая, что препарат «Дротаверин» является аналогом препарата «Но-шпа» и отпускается без рецепта, следователи безотлагательно направили письма Гослекслужбе Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации по предупреждению таких нарушений в будущем.

Как сообщал ForUm, две ученицы седьмого класса академического лицея «Гармония» в Боярке приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти.
ForUm

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