В Боярке в академическом лицее «Гармония», который подчиняется Боярской территориальной общине Фастовского района, сегодня, 16 февраля, произошла трагедия. Согласно оперативным данным,

Две ученицы седьмого класса академического лицея «Гармония» в Боярке приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти, сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

Вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном.

В связи с этим председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

На месте происшествия уже начала работать полиция.