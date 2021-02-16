В Боярке в академическом лицее «Гармония», который подчиняется Боярской территориальной общине Фастовского района, сегодня, 16 февраля, произошла трагедия. Согласно оперативным данным,
Две ученицы седьмого класса академического лицея «Гармония» в Боярке приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти, сообщила пресс-служба Киевской ОГА.
Вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном.
В связи с этим председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.
На месте происшествия уже начала работать полиция.
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