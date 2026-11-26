Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвав Путіна "гросмейстером політики" та "історичною особистістю".

Кушнер похвалив його за манеру ведення переговорів, а також заявив, що Путін прагне миру та змін у відносинах із США, повідомляє MD Meets.

"Президент Путін дуже організований. Комусь може подобатися те, що він зробив, комусь ні, але він безумовно гросмейстер політики. Він історична особистість. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений, дуже вдумливий. Коли ми говоримо, він багато записує, а потім чітко доносить свою позицію. Цілком зрозуміло, що він дуже глибоко розуміє питання і має щодо них дуже тверді позиції. За моєю оцінкою та оцінкою Стіва, він не просто хоче миру – він хоче спробувати змінити відносини з Америкою і хоче подивитися, чи є спосіб почати все заново”, - сказав Кушнер.

Кушнер відзначив, що Путін не зацікавлений у негайному припиненні вогню, хоча американські переговірники й наполягали на цьому.

Фото: Главред.