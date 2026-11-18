Завершення активних бойових дій в Україні має супроводжуватися гарантіями, які не дозволять Росії розпочати нову війну.
Про це заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час виступу в King’s College London.
Сирський пояснив, чому припинення вогню не гарантує миру
Під час дискусії про можливі шляхи завершення війни Сирський наголосив, що тимчасове припинення вогню не можна ототожнювати зі стійким миром і довгостроковою безпекою.
"Завершення активних бойових дій має супроводжуватися умовами, які не дозволять агресору розпочати нову війну. Тимчасове припинення вогню, стійкий мир і довгострокова система безпеки – це різні за змістом завдання", – заявив він.
Про що Сирський говорив у King’s College London
Виступ відбувся на запрошення професора військових досліджень Лоуренса Фрідмана. Його темою стала "Еволюція війни та архітектури стратегічного стримування".
Сирський поділився досвідом України у протидії російській агресії та розповів, як змінювалася українська стратегія з 2022 року. Також він пояснив, як масове використання безпілотників впливає на бойові дії та які вимоги сучасна війна висуває до командирів.
Окремо він розглянув сильні сторони й вразливості російського війська. За його словами, об’єктивна оцінка можливостей противника потрібна для ефективної оборони та стримування подальшої агресії.
Сирський назвав потреби України у військовій допомозі
Під час виступу він звернув увагу на потреби України, які партнери не завжди враховують. Зокрема, передавання озброєння має супроводжуватися постачанням боєприпасів, підготовкою військових і розвитком ремонтних потужностей.
Також Сирський наголосив, що тривала війна потребує багаторічного планування допомоги та інвестицій в українську оборонну промисловість.
Він зазначив, що український досвід важливий для європейських країн. Він допомагає зрозуміти сучасні вимоги до ведення війни – від збереження життя людей і захисту інфраструктури до швидкого впровадження технологій.
Спільним завданням України та європейських держав Сирський назвав використання цього досвіду для зміцнення оборони й побудови дієвої системи стримування:
"Спільне завдання України та європейських держав — використати цей досвід для зміцнення оборони й побудови дієвої системи стримування".