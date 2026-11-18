Завершення активних бойових дій в Україні має супроводжуватися гарантіями, які не дозволять Росії розпочати нову війну.

Про це заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час виступу в King’s College London.

Сирський пояснив, чому припинення вогню не гарантує миру

Під час дискусії про можливі шляхи завершення війни Сирський наголосив, що тимчасове припинення вогню не можна ототожнювати зі стійким миром і довгостроковою безпекою.

"Завершення активних бойових дій має супроводжуватися умовами, які не дозволять агресору розпочати нову війну. Тимчасове припинення вогню, стійкий мир і довгострокова система безпеки – це різні за змістом завдання", – заявив він.

Про що Сирський говорив у King’s College London

Виступ відбувся на запрошення професора військових досліджень Лоуренса Фрідмана. Його темою стала "Еволюція війни та архітектури стратегічного стримування".

Сирський поділився досвідом України у протидії російській агресії та розповів, як змінювалася українська стратегія з 2022 року. Також він пояснив, як масове використання безпілотників впливає на бойові дії та які вимоги сучасна війна висуває до командирів.

Окремо він розглянув сильні сторони й вразливості російського війська. За його словами, об’єктивна оцінка можливостей противника потрібна для ефективної оборони та стримування подальшої агресії.

Сирський назвав потреби України у військовій допомозі

Під час виступу він звернув увагу на потреби України, які партнери не завжди враховують. Зокрема, передавання озброєння має супроводжуватися постачанням боєприпасів, підготовкою військових і розвитком ремонтних потужностей.

Також Сирський наголосив, що тривала війна потребує багаторічного планування допомоги та інвестицій в українську оборонну промисловість.

Він зазначив, що український досвід важливий для європейських країн. Він допомагає зрозуміти сучасні вимоги до ведення війни – від збереження життя людей і захисту інфраструктури до швидкого впровадження технологій.

Спільним завданням України та європейських держав Сирський назвав використання цього досвіду для зміцнення оборони й побудови дієвої системи стримування: