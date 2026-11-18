Станом на 17 листопада в Україні попри російські атаки на енергетику працюють понад 96% котелень.

"На сьогодні працюють понад 96% котелень, опалення підключено майже в 94% житлових будинків і 95% об'єктах соціальної сфери", - повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

На нараді говорили про готовність до аварійних ситуацій, щоб не допустити перебоїв із водопостачанням і водовідведенням. Для кожної області сформовано окремий план дій, який має бути виконаний.

"Необхідно максимально прискорити запуск уже встановлених об'єктів розподіленої генерації та завершити проєкти із захисту критичної інфраструктури та резервного живлення систем тепло- і водопостачання. Уряд виділяє на це необхідні ресурси, очікуємо відповідальної реалізації", – додав Корецький.

Фото: Telegram.