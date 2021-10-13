Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. Причин для досрочного начала каникул нет, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева на COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий глазной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников», - сказал чиновник.

Он также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900. Таким образом, в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Мондриевский добавил, что такой шаг – это в первую очередь, забота об организации качественного образовательного процесса для школьников и поддержка тех семей, где у родителей нет возможности оставлять детей дома из-за необходимости ходить на работу.

Напомним, согласно решению Кабмина, образовательный процесс не должен останавливаться даже в тех регионах, которые попали в «красную зону», но при условии 100-процентной вакцинации работников учебного заведения.

Министерство здравоохранения рекомендовало Министерству образования и науки Украины перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

Позже МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября.