Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по так называемому «луцкому террористу», сообщил Офис генпрокурора.

Мужчине инкриминируют захват и удержание заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий; совершение террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами; принуждение работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством; незаконное завладение транспортным средством; покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 263 , ч. 1 ст. 280, ч. 3 ст. 289 и ст. 348 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло управление СБУ в Волынской области.

Напомним, утром 21 июля 2020 в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

Автобус штурмовали уже после задержания террориста.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

22 июля задержанному мужчине сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захвата и содержания лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В суде подозреваемый Максим Кривош заявил, что «ни о чем не жалеет».