Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак не обязан носить электронный браслет и может свободно передвигаться в связи с завершением срока действия обязательств, возложенных на него Высшим антикоррупционным судом. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе ВАКС.

«Вчера (14 февраля - ред.) закончился срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить (электронный браслет - ред.)», - заявили в ВАКС.

В суде отметили, что пока со стороны обвинения не поступало нового ходатайства о продлении действия процессуальных обязанностей. Однако таким правом прокуроры могут воспользоваться.

«Сегодня нахожу удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек», - написал по этому поводу Грымчак.

Напомним, 14 августа 2019 замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны якобы за вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

30 января 2020 года Грымчака освободили из-под стражи.

12 мая Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело по статье о служебной подделке официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных данных, в котором фигурировал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.