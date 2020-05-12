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Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело по статье о служебной подделке официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных данных, в котором фигурировал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Гримчак.

«Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов», – написал он.

Напомним, 14 августа 2019 замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны якобы за вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА. 

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

30 января 2020 года Грымчака освободили из-под стражи. 
ForUm

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