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Справа «Мідас»: Суд зняв електронний браслет з ексміністра Галущенка

Справа «Мідас»: Суд зняв електронний браслет з ексміністра Галущенка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв електронний браслет з фігуранта справи “Мідас” ексміністра енергетики Германа Галущенка.

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Серед іншого, підозрюваний має не відлучатися без дозволу з Києва та області, а також здати паспорти для виїзду за кордон. Однак, суд не продовжив обов’язок носити браслет, повідомляють ВАКС, ЦПК.

ForUA нагадує, у листопаді 2025 року НАБУ та САП провели операцію “Мідас”, в ході якої викрили корупцію у сфері енергетики.

Спочатку в рамках цієї справи підозри оголосили сімом фігурантам, серед яких:

  • бізнесмени Тимур Міндіч (“Карлсон”) і Олександр Цукерман (“Шугармен”),
  • колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”), колишній високопосадовець “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”),
  • “працівники” бек-офісу з легалізації коштів – Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Згодом до кола підозрюваних додалися колишні віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов (“Че Гевара”) та міністр енергетики Герман Галущенко (“Професор”).

Варто зауважити, що Галущенка затримали під час спроби перетину кордону – за день до повідомлення про підозру в легалізації коштів викрадених на захисті енергетики країни в межах справи “Мідас”.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

корупціяВАКСГерман Галущенкосправа Міндас
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