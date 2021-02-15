Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в организации убийства добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области

В прокуратуре изданию подтвердили информацию об изменении меры пресечения Редькину.

Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, которых подозревают в причастности к нескольким громким заказным убийствам.

Организатором группировки правоохранители считают уроженца Дагестана Игоря Редькина. В январе 2020 года ему продлили арест.

В то же время, несколько других фигурантов в конце 2020 – в начале 2021 года вышли из-под стражи.

Напомним, 12 января 2020 правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Игоря Редькина. Он уроженец города Каспийск республики Дагестан (Россия). Долгое время проживал в Украине, имел бизнес в компании IТ-технологий. 14 января 2020 года суд взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного, в 2019 году — руководителя отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького.

Именно убийство последнего, по информации правоохранителей, помогло следствию выйти на группировку Редькина и проверить его на причастность к другим нераскрытым преступлениям.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.

Окуева родилась в Одессе, некоторое время жила в Москве и в Чечне. После второй чеченской войны переехала в Украину. Служила в рядах батальона полиции «Киев-2». Одновременно была пресс-секретарем «Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева». Окуева также сотрудничала с крымскотатарским каналом ATR, где готовила авторскую программу «Герои Кавказа», первый эпизод которой показали сразу после ее смерти.